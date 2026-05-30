ΟΚΥπΥ: «Έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας χωρίς ανταπόκριση» – Πώς απαντά για τον νεκρό που βρέθηκε στα «αζήτητα» του νεκροτομείου

Σε προκαταρκτική διερεύνηση προχώρησε άμεσα ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), μετά τα δημοσιεύματα και τις καταγγελίες που αφορούν περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου.

Ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι η διερεύνηση ξεκίνησε «αμέσως μόλις το θέμα τέθηκε υπόψη του», στο πλαίσιο, όπως σημειώνει, της διαφάνειας και της λογοδοσίας που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού.

Η πορεία του περιστατικού σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ασθενής διακομίσθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας στις 19 Μαρτίου 2026 με ασθενοφόρο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του για νοσηλεία από τους θεράποντες ιατρούς.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, σημειώθηκε επιδείνωση της κατάστασής του και στις 26 Μαρτίου 2026 παρουσίασε σοβαρή επιβάρυνση της υγείας του, με αποτέλεσμα να του παρασχεθεί ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα. Την ίδια ημέρα, όπως αναφέρει ο ΟΚΥπΥ, ο ασθενής απεβίωσε.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν δύο προσπάθειες επικοινωνίας με το καταγεγραμμένο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επικοινωνίας, χωρίς ανταπόκριση.

Μετά την πιστοποίηση του θανάτου, το νοσοκομείο, αναφέρεται, ενημέρωσε τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και ζήτησε τη συνδρομή τους για τον εντοπισμό και την ενημέρωση των οικείων του αποθανόντος, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες. Παράλληλα, προστίθεται ότι διαβιβάστηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που υπήρχαν στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς.

«Ελλείψει άμεσης επικοινωνίας με οικείο πρόσωπο, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ακολούθως, υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για ενημέρωση αναφορικά με την πορεία των σχετικών ενεργειών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο ΟΚΥπΥ αναφέρει επίσης ότι από τον έλεγχο που διενεργήθηκε «δεν προκύπτουν στοιχεία» που να επιβεβαιώνουν ισχυρισμούς ότι δόθηκε πληροφόρηση πως «δεν υπάρχει τέτοιος ασθενής».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν προκύπτει πως ο ασθενής αφαιρέθηκε από οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι σχετικές καταχωρίσεις για την εισαγωγή, τη νοσηλεία, την έκβαση της περίπτωσης και τις μεταγενέστερες διαδικασίες παραμένουν καταγεγραμμένες.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, από την προκαταρκτική εξέταση προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων:

έγιναν προσπάθειες επικοινωνίας με το καταγεγραμμένο πρόσωπο χωρίς ανταπόκριση

ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές μετά την πιστοποίηση του θανάτου

ζητήθηκε συνδρομή για εντοπισμό και ενημέρωση οικείων προσώπων

διαβιβάστηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας

τηρήθηκαν οι διαδικασίες καταγραφής και διαχείρισης της υπόθεσης

Ο Οργανισμός εκφράζει καταληκτικά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκλιπόντος, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για συνεχή διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών.