Δεύτερη απόπειρα φόνου διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας - Στο νοσοκομείο το θύμα

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, επίθεσης που προκαλεί βαριά σωματική βλάβη και μαχαιροφορία με θύμα 19χρονο, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ την Κυριακή 12 Απριλίου σε κέντρο διασκέδασης στη Λάρνακα και για την υπόθεση η Αστυνομία καταζητεί 24χρονο.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργο Χαραλάμπους, «δράστης και θύμα βρίσκονταν και διασκέδαζαν εντός του ίδιου νυχτερινού υποστατικού σε παραλιακή περιοχή της Λάρνακας».

Όπως είπε, «oι δύο δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Σε κάποια στιγμή προφανώς λόγω της πολυκοσμίας κτύπησε ο ένας στο σώμα του άλλου με αποτέλεσμα να διαπληκτιστούν και το θύμα να δεχθεί επίθεση με χτύπημα στο πρόσωπο», σημείωσε ο κ. Χαραλάμπους.

Πρόσθεσε πως «το θύμα γυρνώντας να επιστρέψει στο τραπέζι του ένιωσε κάψιμο στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματος του και αντιλήφθηκε ότι αιμορραγούσε».

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως «το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από φιλικά του πρόσωπα και διαπιστώθηκε ότι φέρει τυφλό τραύμα μήκους 3 εκατοστών δεξιά της νεφρικής χώρας και ρήξη νεφρού που προκλήθηκε από νήσσον και τέμνων όργανο. Το θύμα παραμένει για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία ενώ η κατάσταση της υγείας του αν και κρίνεται σοβαρή είναι εκτός κινδύνου», επεσήμανε.

Η σκηνή εξετάστηκε από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας. Παραλήφθηκαν τεκμήρια ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη και εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.