Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Δεκαπλάσιες ενδείξεις αλκοτέστ από το επιτρεπόμενο

Δύο υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης διερευνά η Αστυνομία σε Λάρνακα και Λευκωσία, με τα δύο ενεχόμενα άτομα να παρουσιάζονται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, γύρω στις 6.25 χθες το απόγευμα, μέλη της ΜΜΑΔ ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο το οποίο κινείτο παρά την αερογέφυρα της Παναγίας των Αμπελιών, το οποίο οδηγείτο από 30χρονο.

Στο σημείο κλήθηκαν μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων (ΟΠΟΔ) και διενήργησαν προκαταρτικό έλεγχο αλκοτέστ στον 30χρονο οδηγό με ένδειξη 135μg αντί 9μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο. Στη συνέχεια αυτός οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίπου όπου υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοτέστ με ένδειξη 105μg αντί 9μg.

Από περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο 30χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, σημειώνεται.

Αυτός συνελήφθη για τα πιο πάνω αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση ενώ σήμερα το πρωί αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίπου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Εξάλλου, γύρω στις 8.10 χθες βράδυ, μέλη του ΟΠΟΔ ανέκοψαν σε δρόμο της Λευκωσίας αυτοκίνητο το οποίο οδηγείτο από 54χρονο, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ στον οδηγό με τελική ένδειξη 96μg αντί 9μg που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο.

Ο 54χρονος συνελήφθη, κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος αφού προηγουμένως υπέγραψε εγγυητήριο έγγραφο για να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ