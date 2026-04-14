Σε 121 κλήσεις για λαμπρατζιές ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική το τελευταίο πενθήμερο

Σε 121 κλήσεις που σχετίζονταν με λαμπρατζιές ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο πενθήμερο, δηλαδή από τις 6 το πρωί της 9ης Απριλίου μέχρι και τις 6 το πρωί της 14ης Απριλίου.

Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική αναφέρει ότι κατά το διάστημα αυτό συνολικά ανταποκρίθηκε σε 299 κλήσεις για βοήθεια (226 πυρκαγιές, 61 ειδικές εξυπηρετήσεις και 12 ψευδείς κλήσεις).

Από τις 226 κλήσεις για πυρκαγιές, οι 121 κλήσεις σχετίζονταν με λαμπρατζιές, σημειώνει.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει, ακόμη, ότι από τις 06:00 της 13ης Απριλίου μέχρι και τις 06:00 της 14ης Απριλίου, ανταποκρίθηκε σε 37 κλήσεις για βοήθεια (27 πυρκαγιές, 8 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις).

ΚΥΠΕ