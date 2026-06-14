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Επέστρεψε στο σπίτι του ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά από δίμηνη νοσηλεία

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Ο στενός του συνεργάτης, Πέτρος Αρβανιτάκης, ανακοίνωσε την επιστροφή του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος νοσηλευόταν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Στο σπίτι του και κοντά στην οικογένειά του επέστρεψε ο Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ της Ελλάδας, έπειτα από δύο μήνες νοσηλείας και αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο στενός συνεργάτης του, Πέτρος Αρβανιτάκης, περιγράφοντας τη σημερινή ημέρα ως «ιδιαίτερα συγκινητική». Όπως αναφέρει, ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και ακολούθησε περίοδος θεραπειών και εντατικής αποκατάστασης στη Γερμανία και την Ελλάδα.

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«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα. Μετά από δύο μήνες νοσηλείας, θεραπειών και εντατικής αποκατάστασης [...] ο Γιώργος επιστρέφει σήμερα κοντά στην Τίνα, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, στην οικογένειά του», έγραψε ο κ. Αρβανιτάκης.

Στην ανάρτησή του αναφέρεται επίσης στη δύναμη χαρακτήρα, την επιμονή, την υπομονή και την αποφασιστικότητα που επέδειξε ο κ. Μυλωνάκης κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του, σημειώνοντας ότι η επιστροφή του στο σπίτι σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία.

Καταλήγοντας, ο Πέτρος Αρβανιτάκης ευχήθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη υγεία, δύναμη και κάθε επόμενη ημέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

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