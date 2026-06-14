Άλλοι στις παραλίες και άλλοι με ομπρέλες - Συνεχίζουν οι μεσημβρινές μπόρες (βίντεο)

Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές μπόρες σε διάφορα σημεία του νησιού, παρόλες τις υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως γνωστοποίησε το Τμήμα Μετεωρολογίας, σε ισχύ τέθηκε κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, από τις 11πμ μέχρι τις 6μμ.

Παρόλα αυτά, τα παράλια απολαμβάνουν ηλιοφάνεια και καλοκαιρία, με αρκετούς πολίτες να έχουν βρει καταφύγιο από τη ζέστη στις παραλίες.

Η απογευματινή πρόγνωση:

Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Χρήστες των ΜΚΔ δημοσίευσα βιντεάκια, μέσω της γνωστής ομάδας στο Facebook, «ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ».

Αλεθρικό:

Ψευδάς:

Κόρνος:

Λυθροδόντας: