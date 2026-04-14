Υπέρ της Γενί Ντουζέν η «αγωγή» Τατάρ κατά της εφημερίδας

Υπέρ της Γενί Ντουζέν έληξε η υπόθεση «αγωγής» που κατέθεσε ο Ερσίν Τατάρ κατά της εφημερίδας, το 2023.Το «δικαστήριο» απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας ότι τα άρθρα αποτελούσαν πολιτική κριτική.

Η «αγωγή», που κατέθεσε ο δικηγόρος του Τατάρ, επικαλέστηκε άρθρα γνώμης που έγραψε ο δημοσιογράφος Σερχάτ Ιντζιρλί τον Ιούλιο του 2022 ως βάση για τις «κατηγορίες» εναντίον της εφημερίδας Γενί Ντουζέν, του τότε αρχισυντάκτη της, Τζενκ Μουτλούγιακαλι, και του ίδιου του Σερχάτ Ιντζιρλί.

Η «απόφαση» σημείωσε ότι οι υψηλές αξιώσεις αποζημίωσης θα μπορούσαν να έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τον Τύπο.

Η «δικαστής» δήλωσε ότι οι εφημερίδες έχουν κοινωνικές, ηθικές και νομικές ευθύνες να ενημερώνουν το κοινό και ότι οι δημοσιεύσεις που δεν είναι κακόβουλες και δεν περιέχουν ανακριβή γεγονότα προστατεύονται από το απόρρητο. Τόνισε ότι ο σκοπός αυτού του απόρρητου είναι η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα