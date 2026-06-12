Διεργασίες για την υποψηφιότητα των κοιλάδων Ξερού και Διαρίζου ως Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO

Η δεύτερη ενημερωτική ημερίδα για την προώθηση της υποψηφιότητας της περιοχής των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς, με στόχο την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας.

Σε δηλώσεις της η Αντωνία Θεοδοσίου Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων ανέφερε πως πρόκειται για την 4η σε σειρά ενημερωτική εκδήλωση την οποία οργανώνουν με θέμα το απόθεμα βιόσφαιρας το οποίο επιδιώκουνε να γίνει στις Κοιλάδες του Διαρίζου και Ξερού Ποταμού . Την ημερίδα αυτή, όπως είπε, συνδιοργάνωσαν το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων και η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προετοιμασία και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας της περιοχής στην UNESCO. Όπως είπε, η εκδήλωση έρχεται ως συνέχεια της υπογραφής της σχετικής σύμβασης για την ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συνεργασίας που αναπτύσσονται με τις κοινότητες της περιοχής και τους αρμόδιους φορείς.

Στο πρόγραμμα περιλήφθηκαν παρουσιάσεις από τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη Λτδ, Ευγένιο Σάββα, καθώς και από εκπροσώπους κρατικών υπηρεσιών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανωμένων συνόλων που συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Σύμφωνα με την κ. Θεοδοσίου το απόθεμα βιόσφαιρας αφορά μεγάλες περιοχές στον κόσμο οι οποίες ασχολούνται με θέματα αειφόρου ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του πολιτισμού στις περιοχές οι οποίες θα ενταχθούν ή είναι ενταγμένες στην UNESCO για αυτόν τον σκοπό.

Θεωρώ είπε, ότι, « τα αποθέματα βιόσφαιρας αποτελούν σοβαρούς φορείς αειφόρου ανάπτυξης μιας περιοχής , και θα είναι το πρώτο στην Κύπρο με τον φάκελλο να υποβάλλεται το 2027, και εάν και εφόσων εγκριθεί η περιοχή θα ξεκινήσει ένα υπέροχο ταξίδι το οποίο θα συντονίζεται με επίκεντρο την Τα , τις κρατικές υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς όπως και οικονομικούς και περιβαλλοντικούς σε μια προσπάθεια η περιοχή να ευημερίσει ».

Από την πλευρά του ο Νάσος Χατζηγεωργίου Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου ανέφερε πως η ΕΤΑΠ έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή την εν λόγω προσπάθεια της Επιτρόπου Περιβάλλοντος για ανάδειξη των περιοχών αυτών με τον τίτλο της UNESCO βιόσφαιρας.

Όπως είπε πως η εν λόγω προσπάθεια φαίνεται ότι συνάδει πλήρως με την δική τους στρατηγική που είναι ακριβώς η αειφόρο ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος προσθέτοντας πως υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια και τεχνικά και οικονομικά. Είπε ακόμη πως η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω ανάδειξη αυτών των περιοχών λέγοντας πως είναι ακριβώς εδώ που εμπλέκονται.

Ο Χάρης Πάζαρος πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοιλάδων Διαρίζου και Ξεροπόταμου σε δηλώσεις του ανέφερε πως είναι ο συντονιστής των 32 κοινοτήτων που εντάχθηκαν στο απόθεμα βιόσφαιρας για να ετοιμαστεί ο φάκελλος. Ο ρόλος του ως συντονιστής πρόσθεσε, είναι να μεταφέρει στην ομάδα τους προβληματισμούς , τις απόψεις και εισηγήσεις που έχουν οι κοινοτάρχες και οι τοπικοί φορείς της κάθε κοινότητας ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις για την ετοιμασία του φακέλλου. Χαιρετισμό απηύθυνε και η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου, Φρόσω Γεωργίου, ενώ η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Αντωνία Θεοδοσίου, παρουσίασε την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Σύμφωνα τέλος με τους διοργανωτές η αναγνώριση των κοιλάδων των ποταμών Ξερού και Διαρίζου ως Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO αναμένεται να ενισχύσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, να αναδείξει τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, καθώς και να συμβάλει στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.