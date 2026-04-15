Να δημοσιοποιηθούν οι επικίνδυνες οικοδομές - Διαβάστε την επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών προς τους ΕΟΑ

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου στην Γερμασόγεια, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου απέστειλε χθες επιστολή προς τους πέντε προέδρους των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), προτρέποντάς τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των στοιχείων περίπου 1.300 οικοδομών, οι οποίες προέρχονται από το σύνολο των οικοδομικών φακέλων που είχαν μεταβιβαστεί στους ΕΟΑ κατά την ανάληψη της σχετικής αρμοδιότητας από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες για χρήση. Τα συγκεκριμένα στοιχεία συλλέχθηκαν από τους δήμους.

Στην επιστολή του, ο υπουργός επισημαίνει ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων των επικίνδυνων κτηρίων θα συμβάλει στην ενημέρωση τόσο των ενοίκων τους, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν ενημερωθεί από τους ιδιοκτήτες, όσο και του ευρύτερου κοινού, καθώς και των πιθανών μελλοντικών χρηστών των συγκεκριμένων ακατάλληλων οικοδομών. Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι ο απώτερος στόχος της εισήγησης του είναι η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής μέσω της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η δημοσιοποίηση των επικίνδυνων οικοδομών ως η εισήγηση του υπουργού, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει: αφενός, θα ασκήσει ουσιαστική πίεση στους ιδιοκτήτες για να αναλάβουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν και, αφετέρου, θα συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη νέων τραγικών περιστατικών.





Επικαιροποίηση καταλόγων

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου κάλεσε τους πέντε προέδρους των ΕΟΑ να προχωρήσουν στην επικαιροποίηση των καταλόγων των επικίνδυνων οικοδομών. Παράλληλα, τους υπενθύμισε ότι ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο, το Υπουργείο Εσωτερικών τους είχε ενημερώσει για τη δυνατότητα ανάθεσης της σχετικής εργασίας σε ιδιώτες εμπειρογνώμονες, με το κόστος των επιθεωρήσεων να καλύπτεται από το υπουργείο, με στόχο την επιτάχυνση της καταγραφής των επικίνδυνων οικοδομών και τη λήψη άμεσων μέτρων.

Κονδύλι €2 εκατ.

Στην επιστολή του ο κ. Ιωάννου αναφέρει, επίσης, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει στη διάθεση των ΕΟΑ κονδύλι ύψους €2 εκατ., από το οποίο μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση στις περιπτώσεις όπου καθίσταται αναγκαία η λήψη μέτρων από τους ίδιους, για την άρση της επικινδυνότητας ενός κτηρίου.

Το νομοσχέδιο

Πρόσθετα, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρει στην επιστολή του ότι το νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή για τις επικίνδυνες οικοδομές παρέχει ισχυρά νομικά και διοικητικά εργαλεία στους ΕΟΑ, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ζήτημα των επικίνδυνων κτηρίων.