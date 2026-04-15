Sky News: Ο Στάρμερ ζητά από τους αρχηγούς Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού να βρουν 3,5 δισ. λίρες και να προετοιμαστούν για πόλεμο

Σημαντικές πιέσεις για εξοικονόμηση πόρων ύψους 3,5 δισ. λιρών δέχεται η ηγεσία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, την ώρα που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Kιρ Στάρμερ δηλώνει ότι προετοιμάζει τον βρετανικό στρατό για πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, οι αρχηγοί του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας της Μεγάλης Βρετανίας αναμένεται να συναντηθούν εντός της εβδομάδας, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους μείωσης δαπανών, καθώς ο υφιστάμενος προϋπολογισμός δεν επαρκεί ούτε για την υλοποίηση των ήδη συμφωνημένων εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Πηγές που μίλησαν στο βρετανικό δίκτυο αναφέρουν ότι η στενότητα πόρων οφείλεται στο γεγονός ότι το υπουργείο Άμυνας καλείται να κινηθεί αυστηρά εντός των δημοσιονομικών ορίων που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να έχει ακόμη εγκριθεί το πολυαναμενόμενο δεκαετές Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων.

Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση του σχεδίου, το οποίο επρόκειτο να δημοσιευθεί από το περασμένο φθινόπωρο, εντείνει την αβεβαιότητα και διατηρεί την πίεση σε στρατιωτικούς και κρατικούς αξιωματούχους να αναζητήσουν νέες περικοπές.

Την ίδια στιγμή, ο Τζορτζ Ρόμπερτσον, πρώην υπουργός Άμυνας και επικεφαλής της πρόσφατης Στρατηγικής Αμυντικής Αναθεώρησης, αναμένεται να ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση. Σε ομιλία του, θα κάνει λόγο για «διαβρωτική αδιαφορία», υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν ανεπαρκώς προετοιμασμένες απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του και προς την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, κατηγορώντας το οικονομικό επιτελείο για έλλειψη ενδιαφέροντος απέναντι στην άμυνα και για επιλογές που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Από την πλευρά του, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα πάντα με το Sky News υπεραμύνεται της κυβερνητικής πολιτικής, τονίζοντας ότι οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας συνολικά τα 270 δισ. λίρες για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Όπως επισημαίνει, οι αυξημένες διεθνείς προκλήσεις – από τη ρωσική επιθετικότητα έως την κρίση στη Μέση Ανατολή – καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και των δυνατοτήτων τους.

