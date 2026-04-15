Αγία Νάπα: Ο πόλεμος επηρέασε το φεστιβάλ ποδοσφαίρου

Στην προώθηση της Αγίας Νάπας ως διεθνούς προορισμού αθλητικού τουρισμού συνέβαλε το τουρνουά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών, το οποίο διοργανώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα κι έχει καθιερωθεί, πια, ως θεσμός. Η φετινή ήταν η 24η διοργάνωση του McDonald’s Ayia Napa Youth Soccer Festival και διεξήχθη στα γήπεδα του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Νάπας. Έλαβαν μέρος πέραν των 360 ομάδων ακαδημιών ποδοσφαίρου από την Κύπρο και το εξωτερικό, με τα αγόρια και τα κορίτσια που συμμετείχαν στους αγώνες να αριθμούν γύρω στις 4.200.

Πάντως, η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή επηρέασε και το τουρνουά ποδοσφαίρου, καθότι, όπως δήλωσε στην εφημερίδα μας ο δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου, υπήρξαν ακυρώσεις από περίπου 80 ομάδες και ακαδημίες του εξωτερικού, οι οποίες αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή. Όλες οι αθλητικές αποστολές που συμμετείχαν στο 24ο McDonald’s Ayia Napa Youth Soccer Festival διέμεναν σε ξενοδοχεία της περιοχής. «Το φεστιβάλ ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών αποτελεί καθιερωμένο θεσμό για την Αγία Νάπα, προάγοντας τον αθλητισμό και προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από την Κύπρο και το εξωτερικό για να αναδείξουν το ταλέντο τους, καλλιεργώντας παράλληλα το αθλητικό ιδεώδες και το πνεύμα ευγενούς άμιλλας. Το φεστιβάλ συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της Αγίας Νάπας ως διεθνούς προορισμού αθλητικού τουρισμού, ενώ παράλληλα τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις συμβάλλουν και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου», τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αγ. Νάπας.

50 ομάδες για προετοιμασία

Εξάλλου, γύρω στις 50 ποδοσφαιρικές ομάδες από το εξωτερικό επέλεξαν τον φετινό χειμώνα το αθλητικό κέντρο του Δήμου Αγίας Νάπας για να πραγματοποιήσουν τη χειμερινή τους προετοιμασία. Πρόκειται για το μοναδικό αθλητικό κέντρο που διαθέτει η ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου για σκοπούς προετοιμασίας ποδοσφαιρικών αποστολών, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς, προσελκύοντας ομάδες υψηλού επιπέδου που αναζητούν σύγχρονες και ποιοτικές εγκαταστάσεις, ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες και ένα φιλόξενο περιβάλλον. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου του τουριστικού θερέτρου, «η επιλογή της Αγίας Νάπας από πέραν των 50 ξένων ποδοσφαιρικών ομάδων αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ταυτόχρονα ψήφο εμπιστοσύνης στις αθλητικές μας υποδομές», προσθέτοντας ότι το αθλητικό κέντρο της περιοχής έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο.