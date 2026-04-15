Τρία airbnb στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια - Το «μπαλάκι» στον ΕΟΑ για τη στατική επάρκεια

Τρία διαμερίσματα στην οικοδομή που κατέρρευσε, ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο airbnb από νομικό πρόσωπο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτος Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ξεκαθάρισε πως η στατική επάρκεια των κτηρίων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Τουρισμού, αλλά των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Πρόσθεσε - ακόμη - ότι το Υφυπουργείο δεν έχει πληροφόρηση αναφορικά με την στατική επάρκεια των κτηρίων.

Ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε πως μετά τα τελευταία γεγονότα, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία όλων των αρμοδίων τμημάτων.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι σε περιπτώσεις όπου υποβάλλεται καταγγελία, γίνεται επιθεώρηση, κι' αν διαπιστωθούν προβλήματα τα ακίνητα αφαιρούνται από το μητρώο airbnb.

Πηγή: riknews