Τρία airbnb στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια - Το «μπαλάκι» στον ΕΟΑ για τη στατική επάρκεια

«Σε περιπτώσεις όπου υποβάλλεται καταγγελία, γίνεται επιθεώρηση, κι' αν διαπιστωθούν προβλήματα τα ακίνητα αφαιρούνται από το μητρώο airbnb»

Τρία διαμερίσματα στην οικοδομή που κατέρρευσε, ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο airbnb από νομικό πρόσωπο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υφυπουργείου Τουρισμού, Νεόφυτος Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ξεκαθάρισε πως η στατική επάρκεια των κτηρίων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Τουρισμού, αλλά των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Πρόσθεσε - ακόμη - ότι το Υφυπουργείο δεν έχει πληροφόρηση αναφορικά με την στατική επάρκεια των κτηρίων.

Ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε πως μετά τα τελευταία γεγονότα, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία όλων των αρμοδίων τμημάτων.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι σε περιπτώσεις όπου υποβάλλεται καταγγελία, γίνεται επιθεώρηση, κι' αν διαπιστωθούν προβλήματα τα ακίνητα αφαιρούνται από το μητρώο airbnb.

Πηγή: riknews

Διαβάστε περισσότερα