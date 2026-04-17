Κουμής: Παραμένει η γενική αβεβαιότητα στο παγκόσμιο τουριστικό τοπίο

Στη σημαντική συνεισφορά του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο παγκόσμιος τουρισμός έχει εισέλθει σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας αλλά εκτιμώντας ότι η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του τομέα τα προηγούμενα χρόνια δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξίας.

Σε χαιρετισμό του στην 1η συνεδρία του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ με θέμα «Η επικείμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό», ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός έφερε αισιοδοξία και αναζωπύρωσε τις κρατήσεις στους πληγέντες προορισμούς, «αλλά η γενική αβεβαιότητα παραμένει στο παγκόσμιο τουριστικό τοπίο».

«Παρά τις αρνητικές συνέπειες, η αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα του τομέα τα προηγούμενα χρόνια δημιουργεί μια αίσθηση αισιοδοξίας», επισήμανε.

Αναδεικνύοντας την σημασία του τουρισμού για την ευρωπαϊκή οικονομία ο Κώστας Κουμής σημείωσε ότι ο τομέας συνεισφέρει σημαντικά γύρω στο 5-10% στο ΑΕΠ της Ένωσης και στηρίζει περίπου 25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι ο τουριστικός τομέας επέδειξε αύξηση που υπερβαίνει τα προ της πανδημίας επίπεδα.

«Η πρώτη, και σε ορισμένες περιπτώσεις, τεράστια αύξηση του τομέα έφερε στην επιφάνεια νέες προκλήσεις, όπως η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κλιματική αλλαγή, η αλλαγή των υποδομών και οι περιπτώσεις υπερτουρισμού σε ορισμένες περιοχές», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Υφυπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία του παγκόσμιου τουρισμού, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει ο τομέας τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε περιόδους διαδοχικών κρίσεων.

Ο κ. Κουμής τόνισε ότι η Κυπριακή Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τουρισμό, αναγνωρίζοντας τόσο τη στρατηγική του αξία όσο και την αυξημένη έκθεσή του σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς όπως η γεωπολιτική αστάθεια, οι επιπτώσεις που σχετίζονται με το κλίμα και οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές.

Πρόσθεσε ότι η σημερινή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να υιοθετήσει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο συντονισμένη, πιο ανθεκτική, αλλά πάνω απ' όλα, μια τουριστική πολιτική έτοιμη για το μέλλον σε επίπεδο ΕΕ.

«Η επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό αναμένεται να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο, πιο ανταγωνιστικό και χωρίς αποκλεισμούς τουριστικό μοντέλο πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρώπης, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του τομέα στην κρίση, γεγονός που αποτελεί σίγουρα ένα βήμα προς τα εμπρός», είπε.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι «η τρέχουσα άτυπη υπουργική συνάντηση θα προσφέρει πολύτιμη πολιτική και καθοδήγηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής».

Ο Υφυπουργός Τουρισμού εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα για την παρουσία του, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την ενεργό συμμετοχή και τη διαρκή συνεργασία τους στην προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον τουρισμό.

Προκλήσεις και στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό στην άτυπη Σύνοδο ΕΕ στη Λευκωσία

Οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός τουρισμός και η διαμόρφωση της πρώτης κοινής στρατηγικής για τον βιώσιμο τουρισμό τίθενται στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Τουρισμού της ΕΕ, η οποία πραγματοποιείται, την Παρασκευή, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας.

Εισερχόμενος στη σύνοδο, ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου, Κώστας Κουμής, χαρακτήρισε τη συνάντηση «αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη Δημοκρατία της Κύπρου», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «την πρώτη στην ιστορία της Ένωσης, βιώσιμη, τουριστική στρατηγική». Πρόσθεσε ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν «σε σχέση με τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού τουριστικού οικοσυστήματος».

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπογράμμισε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται «σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με την εν εξελίξει κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στα ταξίδια και στις τιμές των καυσίμων, ιδίως στον τομέα των αερομεταφορών». Τόνισε ότι «αυτό επιβεβαιώνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα», σημειώνοντας ότι η ανθεκτικότητα αποτελεί «μία από τις κύριες πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην πρώτη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό».

Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε τον τουρισμό ως «ένα από τους πιο στρατηγικούς κλάδους της ΕΕ που προσφέρει τεράστια αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία, στις τοπικές κοινότητες και στους πολίτες», υπογραμμίζοντας ότι «είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα της ΕΕ». Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει «ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο», περιγράφοντάς την ως «ασφαλή, εύκολη, ανοιχτή, ελκυστική, ποικιλόμορφη, έτοιμη να αντιμετωπίσει κλυδωνισμούς και, φυσικά, το απρόβλεπτο».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, τόνισε ότι «δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός τουριστικός προορισμός, αλλά είναι επίσης ένας ασφαλής και σταθερός προορισμός για όλους».

Η άτυπη σύνοδος αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη τουριστική στρατηγική, η οποία, σύμφωνα με τον Επίτροπο, πρόκειται να παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες.

Η Υφυπουργός της Κροατίας Monika Udovičić δήλωσε ότι «για πρώτη φορά θα μιλήσουμε περισσότερο για τη νέα στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού σε επίπεδο ΕΕ», επισημαίνοντας ότι «σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τον τουρισμό, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να συνεργαστούμε, ώστε να θέσουμε τους ίδιους στόχους με όλους τους πολίτες και όλες τις κυβερνήσεις».

Η επικεφαλής της τουριστικής πολιτικής της Εσθονίας Kristina Jerjomina ανέφερε ότι η χώρα της αναμένει «κατευθύνσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα του τουριστικού τομέα», τονίζοντας την ανάγκη οι λύσεις να είναι «πρακτικές, να βασίζονται σε δεδομένα και να είναι φιλικές προς τις μικρές επιχειρήσεις».

Η Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, Όλγα Κεφαλογιάννη, σημείωσε ότι «είναι σημαντικό και θεσμικά να αποκτήσει το βάρος που του αναλογεί» ο τουρισμός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «έναν πολύ σημαντικό τομέα για τις οικονομίες που δίνει την ευκαιρία για εργασία σε εκατομμύρια Ευρωπαίους και στηρίζει την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα».

Πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική θα πρέπει να μετατραπεί «σε στρατηγική που θα εφαρμόσουμε ως χώρες μέλη της Ευρώπης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε δίκαιη ανάπτυξη». Επισήμανε τέλος ότι η παρουσία της ίδια και της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή, δείχνει την έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο σε αυτή την δύσκολη περίοδο «που λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών η κατάσταση της τουριστικής κίνησης είναι σε μια φάση που χρειάζεται από όλους μας την υποστήριξη και την ψήφο εμπιστοσύνης, διότι η Κύπρος παραμένει πάντα ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός».

Από την πλευρά της Σλοβενίας η Dubravka Kalin γενική διευθύντρια του Υπουργείου Οικονομίας, Τουρισμού και Αθλητισμού επισήμανε ότι η συζήτηση επικεντρώνεται «στο στρατηγικό έγγραφο, τη στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό και την Ευρώπη ως προορισμό», με ιδιαίτερη έμφαση «στη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού τουρισμού».

Η Υφυπουργός Τουρισμού της Ισπανίας Rosario Sánchez Grau, τόνισε ότι η χώρα της θα εκφράσει «μια πολύ σταθερή θέση όσον αφορά τη διεθνή συγκρουσιακή κατάσταση», λέγοντας «ένα ξεκάθαρο όχι στον πόλεμο», επισημαίνοντας τόσο το ανθρωπιστικό κόστος όσο και «τις οικονομικές συνέπειες που ήδη γίνονται αισθητές σε πολλούς μεσογειακούς προορισμούς». Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη «να εργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των ορυκτών καυσίμων και την προώθηση του βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου».

Πηγή: ΚΥΠΕ