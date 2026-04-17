Κύπρος και Ελλάδα ανανεώνουν και διευρύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα των επενδύσεων

Κύπρος και Ελλάδα ανανεώνουν και διευρύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία στον τομέα των ξένων επενδύσεων.

Για το σκοπό αυτό, ο Invest Cyprus και ο Enterprise Greece θα υπογράψουν ανανέωση του Στρατηγικού Μνημονίου Συνεργασίας τους. Η υπογραφή του ανανεωμένου Μνημονίου θα γίνει από τον Γενικό Διευθυντή του Invest Cyprus κ. Μάριο Ταννούση και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και Πρόεδρο του Enterprise Greece κ. Δημήτριο Σκάλκο.

Η υπογραφή του νέου Μνημονίου θα γίνει στα πλαίσια της 2ης Συνόδου Επιχειρηματικές Παρουσιάσεις της Κύπρου στην Ελλάδα, με θέμα "οι νέες αλλαγές στο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου" που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου και ώρα 10:00 – 14:30 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Θεοχαράκη στο κέντρο της Αθήνας.

Φορολογικό σύστημα Κύπρου

Στόχος της εκδήλωσης είναι η αναλυτική ενημέρωση των επιχειρήσεων της Ελλάδας για τις τελευταίες αλλαγές που σημειώθηκαν στο Φορολογικό Σύστημα της Κύπρου καθώς οι ελληνικές επενδύσεις προς την Κύπρο βρίσκονται σε συνεχή άνοδο.

Την κύρια παρουσίαση του νέου Φορολογικού Συστήματος θα κάνει ο Έφορος Φορολογίας της Κύπρου κ. Σωτήρης Α. Μαρκίδης, ενώ Ελεγκτικοί και Νομικοί Οίκοι θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στις επιχειρήσεις της Ελλάδας και στους ελλαδίτες επενδυτές.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Σταύρος Σταύρου και ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, ενώ ομιλητές θα είναι:

•Πρόεδρος του Enterprise Greece και Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Δημήτριος Σκάλκος

•Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus κ. Μάριος Ταννούσης

•Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου

•Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βορκάς

Στο τέλος της εκδήλωσης θα υπογραφεί η ανανέωση του Στρατηγικού Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα των Επενδύσεων μεταξύ του Invest Cyprus και Enterprise Greece.

Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του ΚΕΒΕ, του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας και του Invest Cyprus.

Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης είναι η Νομική εταιρεία George Z. Georgiou & Associates LLC, αργυροί χορηγοί η Deloitte, η Frangos Low και η Nobel και Ioannides Demetriou LLC. Υποστηρικτής της εκδήλωσης είναι ο CYFA και η εταιρεία K. Treppides & Co Ltd. Χορηγοί της εκδήλωσης είναι το ΑΠΕ-ΜΠΕ και η οικονομική ιστοδελίδα www.nomisma.com.cy

Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διοργανώτρια εταιρεία FMW Financial Media Way στο τηλ. Κύπρος 22-342005, στο τηλ. Αθήνα 210-7244293 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fmw.com.cy

Σημειώνεται ότι η είσοδος για παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν από πριν τη συμμετοχή τους.