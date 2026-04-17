Επέστρεψε ο χειμώνας, σαρώνει η κακοκαιρία: Αστραπές, βροντές και χαλάζι ανά το παγκύπριο - Δείτε βίντεο

Προειδοποίηση για επικίνδυνους δρόμους - Έκκληση της Αστυνομίας για αυξημένη προσοχή και χαμηλές ταχύτητες

Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται κατά διαστήματα σήμερα σε διάφορα μέρη της Κύπρου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ στην περιοχή Ζυγίου καταγράφεται και χαλαζόπτωση, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σχετικά άρθρα:

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Βίντεο από τις έντονες βροχοπτώσεις κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ιδιαίτερα από χρήστες της ομάδας στα ΜΚΔ, «Καιρόφιλοι Κύπρου».

 

 

Δέντρο έπιασε φωτιά στον Καρβουνά από κεραυνό

Φωτιά ξέσπασε πάνω σε δέντρο στην περιοχή Καρβουνά, λόγω πτώσης κεραυνού από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώνονται σήμερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η φωτιά περιορίστηκε άμεσα, χωρίς να επεκταθεί.

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

