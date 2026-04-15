Συνελήφθη 24χρονος που καταζητείτο για απόπειρα φόνου 19χρονου

Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στη σύλληψη του 24χρονου ο οποίος καταζητείτο για απόπειρα φόνου 19χρονου στη Λάρνακα την περασμένη Κυριακή.

Την Πέμπτη ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Όπως είχε αναφέρει ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους «δράστης και θύμα βρίσκονταν και διασκέδαζαν εντός του ίδιου νυχτερινού υποστατικού σε παραλιακή περιοχή της Λάρνακας».

Οι δύο δεν σχετίζονταν μεταξύ τους και σε κάποια στιγμή προφανώς λόγω της πολυκοσμίας χτύπησε ο ένας στο σώμα του άλλου με αποτέλεσμα να διαπληκτιστούν και το θύμα να δεχθεί επίθεση με χτύπημα στο πρόσωπο.

Είχε προσθέσει πως «το θύμα γυρνώντας να επιστρέψει στο τραπέζι του ένιωσε κάψη στην πίσω δεξιά πλευρά του σώματος του και αντιλήφθηκε ότι αιμορραγούσε».

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τα φιλικά του πρόσωπα όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τυφλό τραύμα μήκους 3 εκ δεξιά νεφρικής χώρας και ρήξη νεφρού το οποίο προκλήθηκε από νήσσον και τέμνων όργανο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.