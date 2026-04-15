Γιάννης Αρμεύτης: 130 επικίνδυνες οικοδομές και εκατοντάδες ακατάλληλα κτίρια στη Λεμεσό - Τι έπραξε ο Δήμος μέχρι σήμερα

Στη σκιά της τραγωδίας που σημειώθηκε στη Λεμεσό, με την κατάρρευση πολυκατοικίας που στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης με ανακοίνωσή του αναδεικνύει την έκταση του προβλήματος με τις επικίνδυνες οικοδομές. Όπως αναφέρει, ο Δήμος είχε ήδη προχωρήσει σε επιθεώρηση 415 κτιρίων, καταγράφοντας μεγάλο αριθμό ακατάλληλων και επικίνδυνων υποστατικών. Συνολικά περίπου 130 οικοδομές είχαν κηρυχθεί επικίνδυνες μέχρι τον Μάρτιο του 2025, ενώ δεκάδες άλλες κρίθηκαν ότι χρήζουν άμεσης επισκευής. Παράλληλα εντοπίστηκαν επιπλέον κτίρια με διαφορετικό βαθμό επικινδυνότητας που αναμένουν αξιολόγηση. Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα είναι εκτεταμένο και διαχρονικό. Τονίζει ότι απαιτούνται σημαντικοί πόροι για ουσιαστικές παρεμβάσεις. Καλεί τέλος σε άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του κ. Αρμεύτη:

H κατάσταση με τις επικίνδυνες οικοδομές κοστίζει ζωές και δεν επιτρέπει άλλες καθυστερήσεις. Στον Δήμο Λεμεσού προχωρήσαμε έγκαιρα σε επιθεώρηση των οικοδομών και ετοιμάσαμε σχετική έκθεση αναφοράς προς το τέλος του 2024:

Επιθεωρήθηκαν συνολικά 415 οικοδομές

Από τις ιδιόκτητες οικοδομές, 69 κηρύχθηκαν επικίνδυνες και 43 ως οικοδομές που χρήζουν άμεσης επισκευής

Από τις πολυκατοικίες, 27 κηρύχθηκαν επικίνδυνες και 53 ως οικοδομές που χρήζουν άμεσης επισκευής

Από τις ιδιόκτητες διατηρητέες οικοδομές, 34 έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες

Συνολικά, ο Δήμος Λεμεσού, ως αρμόδια αρχή μέχρι τις 31/3/2025, είχε κηρύξει ως επικίνδυνες περίπου 130 οικοδομές.

Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία, για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχει δαπανηθεί από τον Δήμο Λεμεσού ποσό ύψους περίπου €1,6 εκατ.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Δήμου μας, το ενδεικτικό κόστος για την άρση της επικινδυνότητας ανέρχεται περίπου στα €8 εκατ. Για τα πιο πάνω έχει ενημερωθεί ο ΕΟΑ, ως αρμόδια αρχή από την 1η Απριλίου 2025. Παράλληλα, έχει ενημερωθεί ο ΕΟΑ για 415 οικοδομές στις οποίες καταγράφονται παρανομίες.

Μετά την 1η Απριλίου, παρόλο που δεν ήταν αρμοδιότητά μας, συνεχίσαμε τη διαδικασία καταγραφής, εντοπίζοντας ακόμη 49 οικοδομές (σύνολο περίπου 180). Οι εν λόγω οικοδομές δεν χαρακτηρίζονται απαραίτητα επικίνδυνες, καθώς άλλες είχαν βαθμό επικινδυνότητας λιγότερο σοβαρό και άλλες περισσότερο. Θα πρέπει να τύχουν αξιολόγησης, ωστόσο, από τον ΕΟΑ, όπως προβλέπουν οι πρόνοιες της νέας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας την έκταση του προβλήματος, αποστείλαμε πρόσφατα επιστολή (19/2/2026) προς το Υπουργείο Εσωτερικών, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και αίτημα για οικονομική στήριξη, ειδικά για το κέντρο της πόλης, ύψους περίπου €3 εκατ.

Στην απάντηση που λάβαμε (3/4/2026) σημειώθηκε ότι, με δεδομένο πως αρμόδια αρχή είναι ο ΕΟΑ, προβλέπεται η οικονομική ενίσχυση τους από πλευράς κυβέρνησης, με στόχο την υποστήριξή τους στα αρχικά στάδια άσκησης της εν λόγω αρμοδιότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί, όπως μας αναφέρθηκε, τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε να ενισχυθούν τα διαθέσιμα εργαλεία για τη λήψη μέτρων και την ανάκτηση εξόδων. Η σχετική πρόταση βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος Λεμεσού κάνει ό,τι είναι δυνατό για το θέμα, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας του κοινού. Προβαίνει καθημερινά σε καθαρισμούς, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και επικίνδυνων υλικών, ενώ συνεργάζεται με τον ΕΟΑ για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό, παρέχοντας άμεση πληροφόρηση. Είναι ξεκάθαρο, όμως, ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως επιδιορθώσεις, στήριξη, ασφάλιση και αποκατάσταση οικοδομών, προϋποθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση και ουσιαστική. συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει. Παραμένουμε στη διάθεση της Πολιτείας, ώστε να συμβάλουμε ενεργά σε μια κοινή, αποτελεσματική προσπάθεια για την επίλυση ενός ζητήματος που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.