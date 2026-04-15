Κηρύχθηκαν επικίνδυνες 268 οικοδομές στη Λευκωσία, 4 χρήζουν άμεσης εκκένωσης

Συνολικά 268 οικοδομές στη Λευκωσία έχουν κηρυχθεί επικίνδυνες μέχρι σήμερα από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), με τέσσερις από αυτές να χρήζουν άμεσης εκκένωσης, ανέφερε στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος του Οργανισμού.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας σημειώνει ότι οι υποθέσεις αυτές προστίθενται στον σημαντικό όγκο εκκρεμοτήτων που παρέλαβε ο Οργανισμός από τους δήμους και την Επαρχιακή Διοίκηση, οι οποίες ανέρχονται σε 1.466.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει πως το εκτιμώμενο κόστος των 268 οικοδομών που χρήζουν επέμβασης για άρση της επικινδυνότητας ανέρχεται σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται τα λειτουργικά έξοδα.

Επισημαίνει επίσης πως, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Υπουργείου, η συνολική χορηγία ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά όλους τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης για περίοδο δύο ετών.

Επιπλέον, ο ΕΟΑ Λευκωσίας διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκκενώσεις οικοδομών, παρά τις σχετικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί.

«Οι περισσότερες από τις ήδη κηρυγμένες επικίνδυνες οικοδομές εξακολουθούν να κατοικούνται, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις», επισημαίνει.

Όσον αφορά τις τέσσερις οικοδομές που χρήζουν άμεσης εκκένωσης, η πρώτη περίπτωση αφορά οικοδομή στο κέντρο της Λευκωσίας, για την οποία έχει εκδοθεί διάταγμα εκκένωσης, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λευκωσίας.

Οι άλλες τρεις περιπτώσεις αφορούν οικοδομές σε συνοικισμούς. Οι δύο εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου «ΚτίΖω», για τις οποίες προηγήθηκε δικαστική διαδικασία διάρκειας τριών ετών (2023–2026), με την τελική απόφαση να εκδίδεται εις βάρος του Οργανισμού.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, η τελευταία περίπτωση αφορά οικοδομή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς να ανήκει στο Κράτος, μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

«Ο Οργανισμός εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία και αξιοποιεί τα διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας», υπογραμμίζει ο ΕΟΑ Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνει, «διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι από αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς, μέσω αγοράς υπηρεσιών και συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες».

Παράλληλα, «εκδίδονται ειδοποιήσεις και διατάγματα προς τους ιδιοκτήτες για άρση της επικινδυνότητας, ενώ καθορίζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσης και παρακολουθείται συστηματικά η εφαρμογή τους».

Τονίζεται επίσης πως «όπου κρίνεται αναγκαίο, λαμβάνονται άμεσα προστατευτικά μέτρα, όπως περίφραξη, στήριξη ή απομάκρυνση επικίνδυνων στοιχείων».

«Ως Οργανισμός, υπογραμμίζουμε την ανάγκη ενίσχυσης τόσο των θεσμικών εργαλείων όσο και των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί με πληρότητα και αποτελεσματικότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε καταληκτικά η εκπρόσωπος του ΕΟΑ Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ