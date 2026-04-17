Στην κατάθεσή του προς την Αστυνομία, την οποία ανάρτησε αυτούσια στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Μακάριος Δρουσιώτης ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ο τέως γενικός εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, είχε εμπλοκή στην υπόθεση Σάντη. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ήταν απλώς ενήμερος για επίμαχα sms, αλλά είχε εμπλακεί ενεργά στην υπόθεση, όταν ο αδελφός του και δικηγόρος Νίκος Κληρίδης τον ενημέρωσε, ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του, μετά από συναντήσεις που είχε με την αποκαλούμενη Σάντη. Μιλώντας στο The LegalMatters Podcast του Χριστόφορου Χριστοφή, ο Νίκος Κληρίδης, αν και εξέφρασε τη διαφωνία του για τη δημοσιοποίηση των επίμαχων μηνυμάτων από τον Μακάριο Δρουσιώτη, επιβεβαίωσε τόσο τις απειλές που δεχόταν, όσο και την παρέμβαση του αδελφού του, Κώστα Κληρίδη, προς τρίτο πρόσωπο, μ...
Υπόθεση «Σάντη»: Επιτέλους, να μιλήσει ο Κώστας Κληρίδης
Ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, μιλώντας στο The LegalMatters Podcast, επιβεβαίωσε, ότι δεχόταν απειλές από άγνωστο πρόσωπο σε σχέση με την υπόθεση Σάντη και ότι μετά από παρέμβαση του αδελφού του, τέως γενικού εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, οι απειλές σταμάτησαν
