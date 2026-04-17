Σε «ωρολογιακή βόμβα» εξελίσσεται ο ιός - Χάθηκε το 9% του ζωικού κεφαλαίου, πλησιάζει τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων

Επικίνδυνα αλλάζουν τα δεδομένα που διαμορφώνει επί χάρτου η προέλαση του αφθώδους πυρετού, από τη Λάρνακα μέχρι τη δυτική Λευκωσία. Ο αριθμός των μολυσμένων μονάδων, οι οποίες με την προσθήκη 7 νέων κρουσμάτων, αυξήθηκαν χθες σε 92, ώστε σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να είναι θέμα χρόνου ο τριψήφιος αριθμός, το πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο, το οποίο «αιφνιδίασε» τις κρατικές υπηρεσίες, η δημιουργία νέας μολυσμένης ζώνης στα δυτικά της Λευκωσίας λόγω Παλιομετόχου, η αύξηση των θανατώσεων, οι οποίες από την αρχή της κρίσης (πριν από δύο μήνες στην Ορόκλινη) μέχρι σήμερα έχουν φτάσει περίπου τις 37.000 και ο αφανισμός του 9% του ζωικού κεφαλαίου, δημιουργούν μία «ωρολογιακή βόμβα», έτοιμη να εκραγεί από στιγμή σε στιγμή.

Ο διαδραστικός χάρτης της κυριαρχίας του ιού στο νησί, τον οποίο μπορεί να μελετήσει κανείς στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, τα λέει όλα ως προς το μέγεθος που έχει φτάσει το πρόβλημα: γεωγραφικά η «καρδιά» της κτηνοτροφίας αλώθηκε, παρέμειναν εκτός μολυσμένων ζωνών ελάχιστα μικρά «κάστρα», το τρίγωνο Ακάκι – Αστρομερίτη – Κάτω Μονής στα δυτικά της Λευκωσίας, η ελεύθερη Αμμόχωστος και οι σκόρπιες μονάδες σε Λεμεσό και Πάφο.

Ορόσημο η 1η Μαΐου

Στα πιο πάνω δεδομένα αξίζει να προστεθεί το γεγονός, ότι η επικράτεια της Κύπρου βρίσκεται από τα μέσα Μαρτίου σε καθεστώς «περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης», μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή έχει παγώσει τις εξαγωγές χοιρινού κρέατος προς την Ευρώπη, όμως οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν, δεν αφορούν τα προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, όπως το χαλλούμι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ορόσημο επανεξέτασης της κατάστασης την 1η Μαΐου, με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, δόκτορα Δημήτρη Επαμεινώνδα, να δηλώνει την Πέμπτη στον «Π», ότι σίγουρα το πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο και η δημιουργία τρίτης ζώνης θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή στάση. Όμως την ίδια ώρα δεν πιστεύει ότι θα αλλάξει κάτι σε σχέση με την εξαίρεση προϊόντων, που υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία. Θα γίνει συζήτηση, είπε, μεταξύ των ομάδων των διαφόρων χωρών - μελών, όπου θα διαφανεί πως θα εκλάβουν την τελευταία εξέλιξη.

Αναμένουν τριψήφιο αριθμό

Ανακοινώνοντας χθες τα 7 νέα κρούσματα και τον συνολικό πλέον αριθμό των 92, η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου, εξέφρασε την εκτίμηση, ότι «με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουμε σε τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Δεν είμαστε καθόλου μακριά, όμως είναι αναμενόμενα αυτά. Έχοντας δύο μεγάλες ζώνες, της Λευκωσίας και της Λάρνακας, με τόσο μεγάλο πληθυσμό, δεν είναι περίεργο».

Την ίδια ώρα θέλησε να καθησυχάσει, σημειώνοντας, ότι η αναφορά σε «92 μονάδες» δεν δικαιολογούν τον πανικό, διότι «οι περισσότερες είναι των 10 ή 20 ή 50 ζώων. Το θέμα είναι στα ποσοστά του ζωικού κεφαλαίου που χάνουμε, με βάση τα οποία είμαστε ακόμα σε διαχειρίσιμη κατάσταση. Είμαστε γύρω στο 2,6% στα βοοειδή και γύρω στο 6,4% στα αιγοπρόβατα. Μεγαλώνει μεν, είμαστε κάτω από το 10% δε».

Τα 7 νέα κρούσματα, στις ήδη μολυσμένες ζώνες Λάρνακας και Γερίου – Ιδαλίου, αφορούν μία μονάδα βοοειδών στην περιοχή Δρομολαξιάς – Μενεού, δύο μονάδες αιγοπροβάτων στην ίδια περιοχή, μια μονάδα αιγοπροβάτων στην Αθηένου και τρεις μονάδες αιγοπροβάτων στο Γέρι.

Μέχρι σήμερα οι μολυσμένες μονάδες βοοειδών έχουν φτάσει τις 11 (δύο στη Λευκωσία και εννέα στη Λάρνακα). Για τα αιγοπρόβατα οι μολυσμένες μονάδες έχουν φτάσει τις 80 (στη Λευκωσία 23 και στη Λάρνακα 57).

Έκφράζουν «έκπληξη»

Εξάλλου η κ. Γεωργιάδου επανέλαβε, ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων. «Θεωρώ, ότι θα έπρεπε να βρεθεί κρούσμα σε χοιροστάσιο στη Λάρνακα, όμως για να βρεθεί στο Παλιομέτοχο, σημαίνει κάτι έγινε. Για να βρεθεί στην Αθηένου, στο Δάλι ή στις άλλες περιοχές, σημαίνει ότι κάτι μετακινήθηκε», είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο η εξάπλωση του ιού συνιστά αποτυχία, ανέφερε, ότι «δεν είναι αποτυχία», επιρρίπτοντας τη βασική ευθύνη στον ανθρώπινο παράγοντα. «Ο ανθρώπινος παράγοντας, τα αντικείμενα, τα μηχανήματα, τα ρούχα, τα παπούτσια, οι διακινήσεις, όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο όλους τους κτηνοτρόφους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «το stand-still είναι πολύ σημαντικό». Όπως τόνισε, το νέο κρούσμα στο Παλιομέτοχο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς «δεν ήταν αναμενόμενο να βρεθεί σε χοιροστάσιο εκτός των ζωνών», προσθέτοντας, ότι «η έκπληξη ήταν το πώς βρέθηκε εκεί».

«Γίνονται διερευνήσεις, λαμβάνονται στοιχεία και δίνονται απαντήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, για να καταλάβουμε κι εμείς πώς βρέθηκαν στην περιοχή δυτικά της Λευκωσίας», τόνισε. Ερωτηθείσα κατά πόσο θα ληφθούν νέα μέτρα, ανέφερε, ότι «συζητιούνται ενδεχομένως αυστηρότερα μέτρα, για να δούμε πως μπορεί να συγκρατηθεί», προσθέτοντας, ότι «υπάρχουν διάφορα στάδια που θεωρούμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν» και ότι σχετικές αποφάσεις αναμένονται «μάλλον αύριο ή μεθαύριο».

Όπως σημείωσε η κ. Γεωργιάδου, το χοιροστάσιο στο Παλιομέτοχο, δυναμικότητας 4.000 χοίρων, βρίσκεται σε μία περιοχή κοντά στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται στη νεκρή ζώνη, είναι κοντά σε άλλα δύο χοιροστάσια και μια μονάδα αιγοπροβάτων και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες θανάτωσης και ταφής των ζώων. «Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει οι δειγματοληψίες από την περιοχή, για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί», πρόσθεσε. Εξάλλου σημείωσε, ότι οι τέσσερις μονάδες στο Παλιομέτοχο είναι απομονωμένες.

Υπενθυμίζεται, ότι από τις πρώτες μέρες αυτής της κρίσης, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες κατέστησαν σαφές, ότι οι χοίροι είναι πολύ ευάλωτοι και όταν κολλήσουν, αναπαράγουν τον ιό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι’ αυτόν τον λόγο το πλάνο εμβολιασμού στην πρώτη μολυσμένη ζώνη στη Λάρνακα προχώρησε, ώστε να προστατευτούν τα χοιροστάσια.

Παράλληλα συνεχίζονται οι θανατώσεις των ήδη μολυσμένων ζώων σε Λάρνακα και Λευκωσία. Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί γύρω στις 33.000 – 34.000 ζώα (αιγοπρόβατα και βοοειδή). Επίσης αναμένονται οι θανατώσεις των 4.000 χοίρων στο Παλιομέτοχο και των υπόλοιπων 7 κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν χθες, ώστε ο συνολικός αριθμός των θανατώσεων να φτάσει περίπου τις 37.000.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, η δεύτερη δόση στα βοοειδή έχει φτάσει στο 73,5% του ζωικού πληθυσμού, στα αιγοπρόβατα στο 56,3%, ενώ στα χοιροστάσια των δύο πρώτων μολυσμένων ζωνών (Λάρνακα και Γέρι - Δάλι) στο 84%.

Καταγγελία για τη φύλαξη

«Ενώ η πληροφορία για το θετικό αποτέλεσμα μεταδιδόταν ήδη από τα μέσα ενημέρωσης από το απόγευμα της Τετάρτης, στον ίδιο τον χοιροτρόφο δεν είχε δοθεί, όπως είπε, τίποτε περισσότερο από το τηλεφώνημα, που δέχθηκε ο γιος του», δήλωσε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Χοιροτρόφων Κύπρου, Πέτρος Καϊλάς. Την ίδια ώρα κατήγγειλε, ότι το πρωί της Πέμπτης ο χώρος ήταν αφύλακτος, χωρίς να έχει αποκλειστεί η περιοχή και χωρίς σημείο απολύμανσης. Σε ό,τι αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην αγορά, σημείωσε, ότι είναι πολύ νωρίς για να διαφανεί αν θα επηρεαστούν οι τιμές, προσθέτοντας ωστόσο, ότι ακόμη και αν σε παγκύπρια βάση το ποσοστό είναι μικρό, για τον κάθε επηρεαζόμενο ξεχωριστά η ζημιά είναι μεγάλη.

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες του κ. Καϊλά, η κ. Γεωργιάδου είπε, ότι «βρέθηκε το κρούσμα αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ενημερώθηκε ο γιος του ιδιοκτήτη τηλεφωνικώς από τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και παρουσία ολόκληρου του κλιμακίου διαχείρισης αυτής της κατάστασης με βάση τις πρόνοιες εκτάκτου σχεδίου, ενημερώθηκε και η Αστυνομία για τα μπλόκα και τα σημεία απολύμανσης, αποφασίστηκαν όλα τα μέτρα και στάλθηκαν όλα τα υλικά για να στηθούν τα σημεία απολύμανσης και χθες το πρωί έφτασε εκεί και η μηχανή απολύμανσης, η οποία παρουσίασε την Τετάρτη κάποια τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να την επισκευάσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκείνη που ήταν διαθέσιμη στη Λευκωσία. Όλα αυτά διευθετήθηκαν».