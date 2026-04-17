Στο Ισραηλ μεταφέρθηκε ο Σιμόν Αϊκούτ για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του

Στο Ισραήλ βρίσκεται απο χθες ο καταδικασμένος επιχειρηματίας Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος μεταφέρθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για να εκτίσει εκεί το υπόλοιπο της ποινή φυλάκισής του.

Η μεταφορά του έγινε κατόπιν αιτήματος του Ισραήλ, στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας μεταφοράς καταδίκων, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει.

Ο Αϊκούτ, Ισραηλινός υπήκοος, είχε καταδικαστεί από κυπριακό δικαστήριο σε πέντε χρόνια φυλάκιση για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, σε μια υπόθεση με έντονη πολιτική και νομική διάσταση.

Η Κύπρος δεσμεύεται από διεθνή συμφωνία, είχε δηλώσει ο Φυτιρής

Την υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να τηρήσει τη σύμβαση που υπέγραψε για τη μεταφορά καταδίκων στη χώρα καταγωγής τους είχε επισημάνει σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, σε σχέση με το αίτημα του Ισραήλ για μεταφορά στη χώρα του καταδικασμένου με ποινή φυλάκισης πέντε ετών, για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, Σιμόν Αϊκούτ. Ο κ. Φυτιρής απαντούσε σε σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης που παραχώρησε, τον Φεβρουάριο στη Λευκωσία.

«Το Ισραήλ έχει αιτηθεί τη μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ για να εκτίσει την ποινή του εκεί. Έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε αυτή τη συμφωνία, ξέρουμε ότι είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το θέμα λόγω του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Για να είμαι ειλικρινής μέχρι σήμερα υπέγραψα δεκαπέντε τέτοια αιτήματα για άλλες χώρες. Όμως στην περίπτωση αυτή που είναι ιδιαίτερο το ζήτημα, σταθμίζονται όλοι οι παράγοντες για το δημόσιο συμφέρον» είπε ο Υπουργός.

Αυτό το οποίο έχουμε εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο από την πλευρά του Ισραήλ, συνέχισε «είναι ότι αναγνωρίζει τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα. Το δεύτερο, είπε, είναι ότι «έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία η οποία ανανεώθηκε που συστήνει στους Ισραηλίτες να μην αγοράζουν περιουσίες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί σε ελληνοκυπριακές περιουσίες».

Όσον αφορά την εναπομείνασα ποινή του Σιμόν Αϊκούτ, ο Κώστας Φυτιρής είχε δηλώσει ότι «λόγω της ηλικίας του μπορεί να αποφυλακιστεί στο μισό της φυλάκισης. Οπότε, μιλούμε τώρα για το αν θα μείνει στη φυλακή για άλλους 6-8 μήνες. Οπότε, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ρισκάρουμε το δημόσιο συμφέρον για έξι μήνες φυλακής. Το σημαντικό είναι ότι έχει καταδικαστεί και το άλλο κράτος το, Ισραήλ, έχει αναγνωρίσει ότι η καταδίκη του έγινε για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών».