Επικίνδυνες οικοδομές στη Λεμεσό: Επιθεωρούν και σφραγίζουν πολυκατοικίες

Με κάθε τρόπο και κάθε μέσο προσπαθούν να προλάβουν την επόμενη τραγωδία στη Λεμεσό, με τον ΕΟΑ να τρέχει κυριολεκτικά να ειδοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους, ιδιοκτήτες και ενοίκους, για την κατάσταση των οικοδομών. Ήδη χθες Παρασκευή εκτελέστηκε διάταγμα εκκένωσης οικοδομής επί της οδού Ιππάρχου στο κέντρο της Λεμεσού το οποίο εκκρεμούσε εδώ και καιρό, με την Αστυνομία να συνδράμει τον ΕΟΑ. Παρόμοια λύση προωθείται και για το κτήριο-ερείπιο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου, με το συγκρότημα πολυκατοικιών SEA GATE να είναι η βασική και άμεση προτεραιότητα για να βρεθεί λύση. Ο ΕΟΑ έστειλε ήδη με επιδότη επιστολές στους ιδιοκτήτες δίνοντάς τους διορία τριών ημερών για εκκένωση του κτηρίου και αναμένεται τη Δευτέρα, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, να προχωρήσει με την έκδοση δικαστικού διατάγματος υποχρεωτικής έξωσής τους, θέλοντας να προλάβει μια νέα κατάρρευση. Παρόμοια διαδικασία αναμένεται να ακολουθηθεί και για άλλες εξαιρετικά επικίνδυνες οικοδομές.

Χθες πάντως και κατά τη διάρκεια επίσκεψης δημοσιογράφων στην επίμαχη οικοδομή στη Γερμασόγεια, διαπιστώθηκε ότι οι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν είχαν ιδέα για την κρισιμότητα της κατάστασης. Ωστόσο δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις ενοίκων που μάζεψαν εκείνη την ώρα λίγα από τα υπάρχοντά τους με σκοπό να αποχωρήσουν από την οικοδομή σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ άλλοι έφυγαν αμέσως.

Εντός της επόμενης βδομάδας η Αστυνομία

Με γοργό ρυθμό προχωρούν και οι έρευνες της Αστυνομίας σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας επί της οδού Αισχύλου. Σύμφωνα με όσα πληροφορείται ο «Π», οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προσανατολίζονται στην ολοκλήρωση των ερευνών εντός της επόμενης βδομάδας και ο συμπληρωμένος φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για αξιολόγηση, οδηγίες και τελικές αποφάσεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και δεν αποκλείονται ποινικές διώξεις, χωρίς αυτές να είναι κατ’ ανάγκη προς μία κατεύθυνση, αν και εφόσον διαπιστωθεί αμέλεια.

Μέχρι τώρα έχουν περάσει το κατώφλι του ΤΑΕ για καταθέσεις δεκάδες πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, των ενοίκων αλλά και προσωπικού από τον Δήμο Αμαθούντας και τον ΕΟΑ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα από τις ανακρίσεις, φαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες ως γραμμή υπεράσπισης ισχυρίζονται ότι ποτέ δεν είχαν ενημερωθεί για την επικινδυνότητα του κτηρίου και ότι δεν έχουν λάβει τις επίμαχες επιστολές. Το γεγονός αυτό προσπαθεί να εξακριβώσει η ανακριτική ομάδα καθώς αριθμός αυτών είχαν σταλεί ως διπλοσυστημένες και άρα θα πρέπει να υπάρχει απόδειξη παραλαβής τους. Από την άλλη όμως, τουλάχιστον ένας ιδιοκτήτης φαίνεται να ήταν ενήμερος και να καλούσε και τους υπόλοιπους για συνεννόηση χωρίς αποτέλεσμα. Εννοείται ότι στο κάδρο βρίσκεται και η ανακαίνιση που έγινε σε αριθμό διαμερισμάτων, ενώ σημαντικό τεκμήριο στην έρευνα της Αστυνομίας είναι και η τεχνική μελέτη που συνέταξε μηχανικός του ΕΟΑ στις 10 Μαρτίου, έπειτα από επιτόπια έρευνα, με τη μελέτη να περιλαμβάνει και σημαντικό φωτογραφικό υλικό.

Ψάχνουν ιδιώτες για επιθεώρηση

Κάνοντας πράξη τις αποφάσεις από τις διάφορες συσκέψεις με το αρμόδιο υπουργείο και το ΕΤΕΚ, ο ΕΟΑ Λεμεσού προχώρησε σε ανακοίνωση για την κατάρτιση καταλόγου πολιτικών μηχανικών, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διενέργεια οπτικών ελέγχων σε υφιστάμενες οικοδομές στην επαρχία Λεμεσού, στο πλαίσιο της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και καταλληλότητα των κτηρίων.

Οι επιλεγέντες μηχανικοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα είναι υπεύθυνοι για επιτόπιες επισκέψεις και την καταγραφή της κατάστασης των οικοδομών μέσω οπτικής επιθεώρησης, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών φθορών, ρωγμών ή άλλων ενδείξεων δομικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα καλούνται να συμπληρώνουν τα προβλεπόμενα έντυπα οπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΤΕΚ.

Ως βασικά κριτήρια συμμετοχής καθορίζονται η εγγραφή στο ΕΤΕΚ και η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, καθώς και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε μελέτες και επιτόπιους ελέγχους υφιστάμενων κτηρίων. Παράλληλα, απαιτείται επαρκής γνώση των διαδικασιών και των σχετικών προτύπων που διέπουν τις οπτικές επιθεωρήσεις.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν τόσο ιδιώτες μηχανικοί όσο και εταιρείες μελετών, με την επιλογή να γίνεται με σειρά προτεραιότητας βάσει του χρόνου υποβολής.

Δημοσιεύουν τις επικίνδυνες οικοδομές οι ΕΟΑ

Τις προκλήσεις και τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών, αναδεικνύουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, σε ανακοίνωσή τους με αφορμή την πρόσφατη κατάρρευση οικοδομής στη Λεμεσό.

Όπως επισημαίνουν, από την 1η Απριλίου 2025 έχουν αναλάβει την αρμοδιότητα για τον εντοπισμό και τη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων, ωστόσο η εφαρμογή της στην πράξη συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες. Κεντρικό ζήτημα αποτελεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει πάντοτε την άμεση παρέμβαση, ακόμη και όταν διαπιστώνεται αυξημένος κίνδυνος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη διαδικασία εκκένωσης κατοικημένων οικοδομών, η οποία προϋποθέτει την έκδοση δικαστικού διατάγματος, γεγονός που την καθιστά χρονοβόρα και περίπλοκη. Παράλληλα, οι ΕΟΑ υπενθυμίζουν ότι κατά την ανάληψη της αρμοδιότητας δεν διέθεταν την απαραίτητη στελέχωση και χρηματοδότηση, καθώς τα σχετικά αιτήματα εγκρίθηκαν τελικά τον Ιούλιο του 2025, μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης θεσμική ασάφεια ως προς τις αρμοδιότητες, με τη διοίκηση να ανήκει στον γενικό διευθυντή, τη χρηματοδότηση να εγκρίνεται από το αρμόδιο υπουργείο και τον νόμιμο υπεύθυνο να ορίζεται ο διευθυντής αδειοδότησης.

Οι Οργανισμοί εκφράζουν ακόμη τη διαφωνία τους με την ένταξη της διαχείρισης επικίνδυνων οικοδομών στην υπηρεσία αδειοδότησης, τονίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικά αντικείμενα.

Οι ΕΟΑ υπογραμμίζουν, ότι η ευθύνη για τη συντήρηση των οικοδομών ανήκει πρωτίστως στους ιδιοκτήτες, ενώ ανακοίνωσαν και εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, για δημοσιοποίηση των επικίνδυνων οικοδομών και τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση και προστασία του κοινού.