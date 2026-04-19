Επαναλειτουργία πράσινου σημείου Αραδίππου και Τρούλλων

Επαναλειτουργούν τα Πράσινα Σημεία Αραδίππου και Τρούλλων, από τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας σημειώνοντας ότι η απόφαση λήφθηκε κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης σε σχέση με τα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Σε λειτουργία βρίσκονται επίσης τα Πράσινα Σημεία Δρομολαξιάς, Κοφίνου, Αναφωτίδας και Πυργών, ενώ το Πράσινο Σημείο Αθηένου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η λειτουργία του θα επανεξεταστεί αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης, σημειώνει ο ΕΟΑΛ.

Μέχρι τότε, «οι δημότες των πιο πάνω περιοχών μπορούν να εξυπηρετούνται από τα υπόλοιπα Πράσινα Σημεία της επαρχίας, καθώς και από το προσωρινό Πράσινο Σημείο Λάρνακας, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία».