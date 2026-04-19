Υπόθεση «Σάντη»: Έδωσε κατάθεση και παρέθεσε στοιχεία στην Αστυνομία ο Κώστας Κληρίδης

Στην Αστυνομία βρέθηκε την Κυριακή ο τέως Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, προχωρώντας σε κατάθεση σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» και τους ισχυρισμούς που έχουν τεθεί δημόσια το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Omegalive, ο κ. Κληρίδης πέρασε το κατώφλι των Αρχών λίγο μετά το μεσημέρι της 19ης Απριλίου, καταθέτοντας τα περιορισμένα στοιχεία που, όπως ο ίδιος ανέφερε, περιήλθαν σε γνώση του μετά την αφυπηρέτησή του.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά από τη γραπτή παρέμβαση του τέως Γενικού Εισαγγελέα, με την οποία είχε διαμηνύσει ότι είναι έτοιμος να τοποθετηθεί υπεύθυνα και να παραθέσει όσα γνωρίζει ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.