Η Ισπανία θα ζητήσει από την ΕΕ πλήρη αναστολή συμφωνίας σύνδεσης με Ισραήλ

Η συμφωνία σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ, που τέθηκε σε ισχύ το 2000, περιλαμβάνει μια ρήτρα που συνδέει τη συμφωνία με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Ισπανία θα ζητήσει την Τρίτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει πλήρως τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ, θεωρώντας πως η Κυβέρνησή του «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Αυτήν την Τρίτη, η ισπανική Κυβέρνηση θα καταθέσει στην Ευρώπη μια πρόταση που θα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακυρώσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ», διότι μια κυβέρνηση «που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο (…) δεν μπορεί να είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο Σάντσεθ, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στην Ανδαλουσία (νότια). «Είναι τόσο απλό», συμπλήρωσε.

Η Ισπανία αμφισβήτησε αυτήν τη συμφωνία για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο Πέδρο Σάντσεθ και ο τότε Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας έστειλαν μια κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η επιστολή ζητούσε μια αξιολόγηση του σεβασμού από το Ισραήλ των υποχρεώσεών του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Έκτοτε, ο Σάντσεθ είχε σταδιακά σκληρύνει τη θέση του σε αυτό το θέμα, ιδίως σε σχέση με τον πόλεμο στον Λίβανο, έως τη σημερινή ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αυτή ακολουθεί μία επιστολή που εστάλη την Παρασκευή στην Επιτροπή από την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, ζητώντας «η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ να εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

