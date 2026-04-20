Βγαίνουν στους δρόμους οι Λαρνακείς για την παρατεταμένη στασιμότητα στην ανάπτυξη λιμανιού - μαρίνας

Η παρατεταμένη στασιμότητα στο θέμα ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας βγάζει στους δρόμους τους Λαρνακείς. Η Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, σ’ έκτακτη συνεδρία της την περασμένη Παρασκευή (17/04), αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένη να υποβάλει πρόταση για ανάπτυξη των δύο χώρων. Κι ενώ οι φορείς της Λάρνακας είχαν ενημερωθεί τις προηγούμενες εβδομάδες από την ΑΛΚ ότι ετοιμαζόταν επίσημη πρόταση για ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας, που θα περιλάμβανε και αναπτύξεις στους χερσαίους χώρους, τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να προηγηθούν πολιτικές αποφάσεις για το θέμα, στη βάση της μελέτης που διενήργησε το Υπερταμείο της Ελλάδας. Η μελέτη αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τις αρχές Μαΐου και θα καταδείξει ποιοι χερσαίοι χώροι θα αποδεσμευτούν για αναπτύξεις.

Η εξέλιξη αυτή δεν άρεσε στα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης Λάρνακας, η οποία αποφάσισε την πραγματοποίηση δημοσιογραφικής διάσκεψης με τη συμμετοχή όλων των φορέων της πόλης, με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας αναφέρει: «Ο υπουργός Μεταφορών δεσμεύτηκε ότι μέχρι τις αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί η μελέτη του Υπερταμείου, η οποία θα περιλαμβάνει σαφή καθορισμό των τετραγωνικών μέτρων για χερσαία ανάπτυξη από την υφιστάμενη γη των λιμενικών χώρων. Η δέσμευση του υπουργού είναι πως μέσα σε έναν με δύο μήνες θα παρουσιάσει προσχέδιο συνολικής πρότασης, που θα περιλαμβάνει προκαταρκτικό master plan ανάπτυξης του λιμανιού, του χερσαίου χώρου και της μαρίνας, καθώς και το προκαταρκτικό κόστος υλοποίησης, το χρηματοδοτικό σχήμα με εμπλοκή της Αρχής Λιμένων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Η Επιτροπή Ανάπτυξης υπογραμμίζει με τον πιο έντονο τρόπο ότι, μετά από δύο χρόνια από τον τερματισμό του συμβολαίου με την Κition χωρίς ουσιαστική πρόοδο, δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για περαιτέρω καθυστερήσεις. Η Λάρνακα απαιτεί και δικαιούται ξεκάθαρες αποφάσεις, συγκεκριμένο σχεδιασμό και άμεση έναρξη υλοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή δηλώνει ότι παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη να διεκδικήσει δυναμικά την προώθηση του έργου. Τονίζεται, ακόμα, ότι οι πιο πάνω δεσμεύσεις του υπουργού αποτελούν καθοριστική στιγμή και αναμένεται να συνοδεύονται από πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση, χωρίς περαιτέρω ασάφειες ή αναβολές».