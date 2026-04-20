Live: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν σχέδια για 10ετή παύση εμπλουτισμού ουρανίου - «Μείνετε μακριά από νότιο Λίβανο», προειδοποιεί ο IDF

Το Ιράν δεν σχεδιάζει προς το παρόν να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή σε Αμερικανούς διαπραγματευτές να μεταβούν σήμερα Δευτέρα στο Πακιστάν.

Η συνεχιζόμενη ναυτική πίεση των ΗΠΑ προς το Ιράν, μέσω αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, αποτελεί βασικό σημείο τριβής, ζήτημα που επιδεινώθηκε μετά το περιστατικό της Κυριακής, όταν αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ και κατέλαβε ιρανικό πλοίο που φέρεται να επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Το κρατικό δίκτυο IRIB μετέδωσε, επικαλούμενο ιρανικές πηγές, ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια συμμετοχής στον επόμενο γύρο συνομιλιών Ιράν–ΗΠΑ».

Με πληροφορίες από cnn.gr in.gr, ΚΥΠΕ, ΑΠΕ - ΜΠΕ, ertnews.gr, Al Jazeera, Anadolu Ajansı, IRNA