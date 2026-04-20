Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί μία από τις πλέον σύνθετες και πιεστικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Στην Κύπρο, η ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της συντονισμένης δράσης καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και η εταιρεία Omnia διοργανώνουν την εκδήλωση «FoodXImpact: Από τη Σπατάλη Τροφίμων στη Βιώσιμη Αλλαγή», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC).

Η εκδήλωση υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ «Food Chase: Food Supply-Chain Ecosystems for Sustainability» (Αρ. Έργου: 2023-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP-101140250), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων προσεγγίσεων για τη μείωση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων.

Πρόκειται για μια ολοήμερη εκδήλωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο διαλόγου και συνεργασίας, συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς, ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις και πολίτες. Κεντρικός στόχος είναι η ανταλλαγή γνώσης, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η ενίσχυση συνεργειών που θα συμβάλουν στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό διατροφικό σύστημα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικές ομιλίες, παρουσιάσεις επιτυχημένων πρακτικών, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Food Chase. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί επίδειξη μαγειρικής, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στην καθημερινή ζωή. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη δικτύωση, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών επαφών και συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Ομιλητές στην εκδήλωση είναι σημαντικοί φορείς από τον χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της αγοράς, όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τα Προγράμματα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege, το Εργαστήρι Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου, το Εστιατόριο Kuzuba και το AGNO Zero Waste Grocery, ενισχύοντας τη διεπιστημονική προσέγγιση και τη σύνδεση θεωρίας και πράξης.

Η πρωτοβουλία «FoodXImpact» αναδεικνύεται ως μια ουσιαστική ευκαιρία ενημέρωσης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, προωθώντας λύσεις που στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή στο κοινό. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 29 Απριλίου 2026 μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας https://forms.gle/jELuJB8AiTVAuDSF9

Η ενεργός παρουσία του κοινού αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της συλλογικής προσπάθειας για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και υπεύθυνου μέλλοντος για την Κύπρο.