Αφθώδης πυρετός: Καλεί σε δεύτερες σκέψεις τους κτηνοτρόφους η Κυβέρνηση για τις αποκοπές δρόμων

Την ελπίδα ότι οι κτηνοτρόφοι θα κάνουν δεύτερες σκέψεις σε σχέση με τις κινητοποιήσεις τις οποίες προειδοποίησαν ότι θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Πέμπτη, με αποκοπές δρόμων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και σε αεροδρόμιο και λιμάνι Λάρνακας, ώστε να εκφράσουν την αγανάκτησή τους τις μαζικές θανατώσεις των ζώων σε μολυσμένες μονάδες, λόγω του αφθώδους πυρετού, εξέφρασε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «κατανοούμε το πόσο δύσκολα περνούν αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τα ζώα τους, με τα οποία είναι συνδεδεμένοι. Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κινήθηκε σε τρεις άξονες για να διαχειριστεί την κατάσταση».

Εξήγησε ότι «το πρώτο ήταν να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού, το δεύτερο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα και το τρίτο πώς θα αναπληρώσουμε το ζωικό κεφάλαιο που θα απολεσθεί. Συνεχίζουμε σε αυτούς τους τρεις άξονες. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Χρειαζόμαστε την κατανόηση όλων. Δεν γίνεται ελαφρά τη καρδία η θανάτωση ζώων, είναι η μοναδική επιλογή, αν θέλουμε να σώσουμε και το υπόλοιπο ζωϊκό κεφάλαιο».

Σε ό,τι αφορά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν χθες κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Γεωργίας και την στάση του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κατά την επίδοση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι «δεν προσωποποιώ το θέμα. Θέση της Κυβέρνησης είναι ότι ο κ. Πίπης λειτουργεί ως επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής. Η αρμόδια Αρχή που έχει εξουσία με βάση τη νομοθεσία έχει τον πρώτο λόγο. Δεν το κάνουμε ελαφρά τη καρδία, αλλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε την εξάπλωση, γι' αυτό θανατώνουμε τα ζώα. Θυμάστε την άλλη φορά που έγινε ολόκληρη συζήτηση πριν έρθει ο Επίτροπος, αν μπορούμε να έχουμε κάποια παρέκκλιση και λοιπά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να είμαστε δίπλα τους, εμπράκτως. Έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις για όσους υπέβαλαν τις αιτήσεις τους για θανατώσεις πριν το Πάσχα. Δεν είναι αμιγώς οικονομικό το θέμα. Έχει και την οικονομική του διάσταση και το κράτος έχει την επάρκεια να είναι δίπλα τους εμπράκτως».

Όσον αφορά την πρόθεση των κτηνοτρόφων για κινητοποιήσεις τις ημέρες που θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής, είπε ότι «θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν δεύτερες σκέψεις γιατί η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δεν είναι ζήτημα της Κυβέρνησης, είναι μια εθνική αποστολή για εμάς και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε τη συνεργασία και των κτηνοτρόφων σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλουμε. Οτιδήποτε πρέπει να γίνει από πλευράς Κυβέρνησης θα γίνει, για να διασκεδάσουμε τις οποιεσδήποτε ανησυχίες τους».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι στα κατεχόμενα δεν λαμβάνονται τα ίδια μέτρα, αλλά και τις καταγγελίες ότι δεν λαμβάνονται μέτρα στα οδοφράγματα, είπε ότι «όλα αυτά τα δεδομένα είναι ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Αρχές δεν μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο στα κατεχόμενα. Υπάρχει μια συνεννόηση σε επίπεδο δικοινοτικής Επιτροπής. Οτιδήποτε πρέπει να το κάνουμε, το κάνουμε».

Σημείωσε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το νόμιμα αναγνωρισμένο κράτος, το οποίο οφείλει να κινείται πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας και του ενωσιακού δικαίου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δεν θα πάρουμε μέτρα γιατί ενδεχομένως θα μολυνθούμε από τα κατεχόμενα; Πρέπει να προστατεύσουμε το ζωϊκό κεφάλαιο στη Λεμεσό και στην Πάφο. Δεν έχει εξαπλωθεί ο ιός. Μιλάμε για το 10% του ζωϊκού κεφαλαίου. Φανταστείτε να εξαπλωθεί και στο υπόλοιπο 90%».

Σε σχέση με τους ψεκασμούς στα οδοφράγματα για τα οχήματα που οδεύουν από και προς τα κατεχόμενα και εάν αυτοί πραγματοποιούνται, σημείωσε ότι «εξ όσων γνωρίζω ναι, αλλά κάποια τεχνικά ζητήματα δεν τα γνωρίζω».

Καταγγέλλουν απουσία στρατηγικής

Προηγούμενως η Στέλλα Μάρκου, εκπρόσωπος ομάδας κτηνοτρόφων, κατήγγειλε απουσία σαφούς στρατηγικής και διαρκείς αλλαγές στις αποφάσεις των αρμοδίων. Δήλωσε ότι ποσοστό έως και 50 τοις εκατόν των παραγωγών δεν θα επαναδραστηριοποιηθεί, λόγω του οικονομικού αλλά και του ψυχολογικού κόστους.