Δρόμος Πάφου - Πόλης: Φωνές για έξτρα κόστος €43 εκατ.

Αντιδράσεις προκάλεσε το άνοιγμα των δύο προσφορών για το έργο συμπλήρωσης μελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, από Αγία Μαρινούδα έως Στρουμπί.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής Αβέρωφ Νεοφύτου, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ", ανέφερε ότι σε γραπτή παρέμβασή του στις 17 Νοεμβρίου 2024 για τον τερματισμό τριών σημαντικών έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων και του δρόμου Πάφου - Πόλης, είχε επισημάνει ότι η απόφαση της κυβέρνησης θα οδηγούσε σε αυξημένο κόστος και καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι για τον δρόμο Πάφου - Πόλης, το ποσό κατακύρωσης το 2022 ανερχόταν σε 73 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ και περίπου 86 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ. Ο τερματισμός του έργου, υποστήριξε, αποδόθηκε από την κυβέρνηση σε πρόσθετες απαιτήσεις του εργολάβου ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Κατά τον ίδιο, εάν το ποσό αυτό καταβαλλόταν, το έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με συνολικό κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια καθυστερήσεων, πρόσθεσε, η χαμηλότερη προσφορά που κατατέθηκε στον νέο διαγωνισμό ανέρχεται σε 124.850.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε επίσης ότι έχουν ήδη καταβληθεί 16 εκατομμύρια ευρώ στον εργολάβο, εκτιμώντας ότι το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 141 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν επιπρόσθετα έξοδα κατά την εκτέλεση του έργου.

Καταληκτικά, ο κ. Νεοφύτου, υποστήριξε ότι το έργο θα κοστίσει επιπλέον 43 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το αρχικό σενάριο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι δεν θα ολοκληρωθεί εντός της θητείας της παρούσας κυβέρνησης.

Σοβαρά ερωτήματα

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το έργο ξεκίνησε με αρχικό συμβόλαιο €73 εκατ. πλέον ΦΠΑ, ενώ στη συνέχεια προέκυψαν απαιτήσεις του εργολάβου που ανέβαζαν το κόστος στα €98 εκατομμύρια, οι οποίες, όπως επεσήμανε, «απορρίφθηκαν» με αποτέλεσμα τον τερματισμό της σύμβασης «χωρίς ουσιαστική διαπραγμάτευση».

Ο κ. Καρούσος υποστηρίζει ότι η νέα προσφορά είναι «€35 εκατομμύρια υψηλότερη» από τον προϋπολογισμό των €90 εκατομμυρίων, γεγονός που, όπως τόνισε, «εγείρει σοβαρά ερωτήματα».

Ο κ. Καρούσος διερωτήθηκε κατά πόσο «ήταν τελικά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος η επιλογή τερματισμού», υποστηρίζοντας ότι «ο φορολογούμενος καλείται να πληρώσει τουλάχιστον €43 εκατομμύρια περισσότερα», προσθέτοντας ότι «τα έργα δεν τερματίζονται για επικοινωνιακούς σκοπούς».

Η αντίδραση του υπουργείου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η CYFIELD CONSTRUCTION LTD κατέθεσε προσφορά ύψους €124.850.000,00, ενώ η ARACO CONSTRUCTION CY LTD & GEOSTROY AD (Joint Venture) προσφορά ύψους €128.935.480,00.

Το έργο αφορά τη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1, Φάση (Α), μήκους περίπου 15,5 χλμ. Προβλέπει επίσης δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανηφορική λωρίδα όπου απαιτείται, με πρόνοια για μελλοντική κατασκευή δύο επιπλέον λωρίδων.

Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναγνωρίζουν ότι οι προσφορές κινούνται σε ψηλότερα επίπεδα από την αρχική εκτίμηση και «η διαδικασία αξιολόγησης των νέων προσφορών θα γίνει με πλήρη επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς».

Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις για το κόστος, το υπουργείο αναφέρει ότι αν δεν είχε τερματιστεί η σύμβαση, το κόστος θα ανερχόταν στα €119 εκ. και «το έργο δεν θα ολοκληρωνόταν πριν από το 2029, χωρίς να αποκλείονται νέες αξιώσεις». Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ισχυρισμοί για κόστος κάτω από €100 εκατ. «δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της σύμβασης, τα οποία είναι δημοσιευμένα και ελεύθερα προσβάσιμα».