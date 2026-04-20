Με το βλέμμα στη Νεκρή Ζώνη η Εθνική Φρουρά - Παρακολουθεί στενά μετά την έξαρση τουρκικών προκλήσεων

Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλεια των πολιτών, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας

Η Εθνική Φρουρά παρακολουθεί στενά την κατάσταση μετά την έξαρση των τουρκικών προκλήσεων των τελευταίων ημερών στη νεκρή ζώνη, με πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των πολιτών, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Ο κ. Πάλμας προέβη στις δηλώσεις μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υποστήριξης Κατάταξης Νεοσυλλέκτων, όπου παρακολούθησε τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης για την κατάταξη των νεοσυλλέκτων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι «είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μία έξαρση προκλήσεων από μέρους των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων».

Πρόσθεσε ότι η Εθνική Φρουρά, «στα πλαίσια των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, που πρωτίστως είναι η ασφάλεια των πολιτών, παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά διαβήματα για το ζήτημα, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι αυτά γίνονται από το αρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

