Πάφος: Ενώπιον Δικαστηρίου σήμερα ο εν αργία Δήμαρχος Φαίδωνας Φαίδωνος για την υπόθεση καταγγελλόμενου βιασμού

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Τρίτη ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, σε σχέση με καταγγελία για κατ’ ισχυρισμό βιασμό σε βάρος του, που τοποθετείται χρονικά στο 2014 πριν 12 έτη.

Η διαδικασία αφορά την παραπομπή του στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, προκύπτει ζήτημα ως προς το εάν η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Κακουργιοδικείο Πάφου ή εάν θα ζητηθεί άδεια για εκδίκαση σε Κακουργιοδικείο άλλης επαρχίας.

Το θέμα αναμένεται να αποφασιστεί από τη Νομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι για αλλαγή τόπου εκδίκασης, θα αποσταλεί σχετική επιστολή προς το Ανώτατο Δικαστήριο για εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του ΚΥΠΕ, επειδή το φερόμενο αδίκημα διαπράχθηκε στην Πάφο, απαιτείται ειδική άδεια ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί σε άλλη επαρχία.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί αναστολή ποινικής δίωξης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον του εν αργία Δημάρχου Πάφου, προκειμένου να ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης.

Ως εκ τούτου, η υπόθεση καταχωρίστηκε εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, όπου φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες, που αφορούν τα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης, της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, καθώς και της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Ειρήνη Σάββα, αναμένεται να ρωτήσει τον κατηγορούμενο εάν έχει λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της παραπομπής, η οποία έχει τυπικό χαρακτήρα.

Η κατηγορούσα αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει την επιβολή περιοριστικών όρων προκειμένου να εξασφαλισθεί η παρουσία του κατηγορούμενου στην ακροαματική διαδικασία.

Παράλληλα, αναμένεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες να τεθούν οι ίδιοι όροι που είχαν επιβληθεί και στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, με στόχο τη διασφάλιση της παρουσίας του ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από καταγγελία επιχειρηματία και φερόμενου θύματος από ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία αποφάσισε την προώθηση της υπόθεσης για εκδίκαση.

Η διαδικασία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής, καθώς η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο και θα αποφανθεί επί της ουσίας.

Στο μεταξύ στις 08:45 σήμερα το πρωί αναμένεται να διοργανώσουν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πάφου διαμαρτυρόμενοι πολίτες.

Σε σχετική τους ανακοίνωση αναφέρουν πως η εξουσία δεν δίνει δικαίωμα βιασμού και ξυλοδαρμού.