ΗΠΑ: Παραιτείται η υπουργός Εργασίας του Τραμπ - Ερευνάται για παράβαση καθήκοντος

Η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ παραιτείται από την κυβέρνηση Τραμπ για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα, εν μέσω εσωτερικής έρευνας για πιθανή παράβαση καθήκοντος.

«Η υπουργός Εργασίας Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση για να αναλάβει θέση στον ιδιωτικό τομέα», ανακοίνωσε σε δήλωσή του ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ. «Έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο στο πλαίσιο των καθηκόντων της, προστατεύοντας τους Αμερικανούς εργαζομένους, θεσπίζοντας δίκαιες εργασιακές πρακτικές και βοηθώντας τους Αμερικανούς να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες για τη βελτίωση της ζωής τους».

Ο Κιθ Σόντερλινγκ θα αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Εργασίας, πρόσθεσε ο Τσέουνγκ.

Η Chavez-DeRemer είναι η τρίτη υπουργός που αποχωρεί από την κυβέρνηση του Trump τις τελευταίες εβδομάδες, μετά την απόλυση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem και της γενικής εισαγγελέως Pam Bondi.

Το CNNi ζήτησε από τον Λευκό Οίκο περισσότερες λεπτομέρειες, μεταξύ των οποίων και πότε θα τεθεί σε ισχύ η αποχώρηση της Τσάβες-ΝτεΡέμερ.

Σε δήλωσή της στο X, η Chavez-DeRemer έγραψε ότι «ήταν τιμή και προνόμιο να υπηρετήσω σε αυτή την ιστορική κυβέρνηση και να εργαστώ για τον σπουδαιότερο Πρόεδρο της ζωής μου».

«Είμαι περήφανη που σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην προώθηση της αποστολής του Προέδρου Τραμπ να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων και να θέτει πάντα τους Αμερικανούς εργαζόμενους σε πρώτη προτεραιότητα», έγραψε.

O Σόντερλινγκ έγραψε στο X μετά την ανακοίνωση: «Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ για την ευκαιρία που μου έδωσε να υπηρετήσω ως αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να θέσουμε τους Αμερικανούς εργαζόμενους σε πρώτη προτεραιότητα».

Η σύντομη θητεία της Chavez-DeRemer χαρακτηρίστηκε από αναταραχές, καθώς τέθηκε υπό εσωτερική έρευνα μετά από καταγγελίες εντός του υπουργείου σχετικά με τη συμπεριφορά της.

Τον Μάρτιο, δύο από τους κορυφαίους συνεργάτες της αναγκάστηκαν να παραιτηθούν εν μέσω έρευνας για παράπτωμα εντός της υπηρεσίας.

Εδώ και μήνες, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας διερευνά μια καταγγελία ότι η Chavez-DeRemer είχε σεξουαλική σχέση με ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας της, καθώς και άλλες καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως το να στέλνει προσωπικό να αγοράσει αλκοόλ και να προσπαθεί να χρησιμοποιεί επαγγελματικά ταξίδια ως δικαιολογία για προσωπικά ταξίδια, σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Εργασίας που έχει γνώση της κατάστασης.

Για παράδειγμα, η Chavez-DeRemer είχε εκφράσει την επιθυμία να παρευρεθεί σε εκδηλώσεις όπως ένας αγώνας UFC στο Σικάγο, μια συναυλία του Morgan Wallen και να δει φίλους και συγγενείς σε διάφορες πολιτείες, και ζήτησε από το προσωπικό να σχεδιάσει επαγγελματικά ταξίδια που θα της έδιναν την ευκαιρία να παρευρεθεί σε αυτές τις εκδηλώσεις, ανέφερε η πηγή.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μηνύματα κειμένου μεταξύ της Chavez-DeRemer, στενών μελών της οικογένειάς της και μελών του προσωπικού του υπουργείου, τα οποία ήταν προσωπικού χαρακτήρα, παραδόθηκαν στον γενικό επιθεωρητή, σύμφωνα με την πηγή. Τα μηνύματα περιελάμβαναν ανταλλαγές μεταξύ του συζύγου της Chavez-DeRemer και τουλάχιστον ενός νεαρού μέλους του προσωπικού, στις οποίες ζητούσε να ενημερώνεται για το πού βρισκόταν.

Ο δικηγόρος της Chavez-DeRemer, Nick Oberheiden, δήλωσε σε ανακοίνωση προς το CNNi πριν ανακοινωθεί η παραίτησή της: «Η υπουργός Lori Chavez-DeRemer έχει καταξιωθεί ως ένθερμη υπερασπίστρια των Αμερικανών εργαζομένων. Εστιασμένη στην αποστολή της και αφοσιωμένη στον Πρόεδρο Τραμπ με απόλυτη πίστη, η υπουργός Chavez-DeRemer δεν θα σχολιάσει τις μεροληπτικές και παράλογες κατηγορίες εναντίον της».

Αναφέρθηκε εν συντομία στους ισχυρισμούς σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Δευτέρας, υποστηρίζοντας ότι «διαδόθηκαν από υψηλόβαθμους παράγοντες του βαθιού κράτους», τους οποίους κατηγόρησε ότι εργάζονται για να υπονομεύσουν την ατζέντα του Τραμπ.

Η Τσάβες-ΝτεΡέμερ ορκίστηκε υπουργός Εργασίας τον Μάρτιο του 2025, σε μια εποχή που η κυβέρνηση Τραμπ, μέσω του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, επιδίωκε να μειώσει δραστικά την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, να καταργήσει προγράμματα και να μειώσει δραστικά το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, καταργώντας εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού των ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο το προσωπικό του Υπουργείου Εργασίας ήταν σχεδόν 25% μικρότερο από ό,τι τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι περικοπές στο προσωπικό του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ειδικότερα, προκάλεσαν ανησυχία σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οικονομολόγους, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και άλλους, οι οποίοι σήμαναν συναγερμό ότι η υπάρχουσα χρηματοδότηση και το προσωπικό δεν ήταν επαρκή για να καταστούν τα δεδομένα «χρυσού κανόνα» πιο εκσυγχρονισμένα και αξιόπιστα. Επιπλέον, η υπηρεσία αντιμετώπισε σοβαρή αναταραχή όταν ο Τραμπ απέλυσε την Επίτροπο Έρικα ΜακΕντάρφερ μετά από μια έκθεση για την απασχόληση που περιείχε σημαντικές αναθεωρήσεις.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την απόλυση της McEntarfer, η Chavez-DeRemer δήλωσε στο Fox Business ότι ήταν καθήκον της να υποστηρίξει τον πρόεδρο σε αυτό το θέμα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, το Υπουργείο Εργασίας υπό την Chavez-DeRemer ανακοίνωσε εκτεταμένες προσπάθειες απορρύθμισης με στόχο την αναθεώρηση ή την κατάργηση περισσότερων από 60 κανονισμών για τον χώρο εργασίας που θεωρούσε παρωχημένους. Αυτές περιλάμβαναν προτάσεις για την κατάργηση της απαίτησης για ελάχιστο μισθό για τους εργαζόμενους στον τομέα της κατ' οίκον υγειονομικής περίθαλψης, την κατάργηση ενός προτύπου που απαιτούσε φωτισμό σε ενεργές περιοχές κατασκευών και τη μείωση των κανονισμών υγείας και ασφάλειας στον τομέα της εξόρυξης.

Πηγή: protothema.gr