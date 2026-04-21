Πώς μία συσκευή Bluetooth, μια καρτ ποστάλ και δύο γραμματόσημα πρόδωσαν την θέση του Σαρλ Ντε Γκωλ

Σοβαρό περιστατικό ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να θέλει την αποστολή της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή σε κίνδυνο έλαβε χώρα τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένα μια απλή συσκευή παρακολούθησης αξίας πέντε ευρώ, κρυμμένη σε μια καρτ ποστάλ, επέτρεψε σε ένα ολλανδικό μέσο ενημέρωσης να εντοπίσει μια φρεγάτα που συνόδευε το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ τον Μάρτιο.

Το περιστατικό αυτό μάλιστα ανάγκασε το Υπουργείο Άμυνας να αναθεωρήσει επειγόντως τα πρωτόκολλα ελέγχου του.

Αποφασισμένος να δοκιμάσει τα μέτρα ασφαλείας που έλαβε το Βασιλικό Ολλανδικό Ναυτικό, ένας δημοσιογράφος χρησιμοποίησε την ταχυδρομική υπηρεσία Άμυνας για να στείλει μία συσκευή παρακολούθησης Bluetooth σε πολεμικό πλοίο που προστάτευε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ. Αυτός ο τύπος συσκευής, που κοστίζει μόλις λίγα ευρώ, επιτρέπει στους χρήστες να υποδεικνύουν τη θέση των κλειδιών τους ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Στη θάλασσα, οι στρατιώτες μπορούν να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους μέσω αυτής της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την Omroep Gelderland, τα δέματα εξετάστηκαν με ακτίνες Χ από το Υπουργείο Άμυνας, αλλά όχι οι φάκελοι. Αυτό το κενό ήταν που το μέσο ενημέρωσης εντόπισε και εκμεταλλεύτηκε για να εντοπίσει το πολεμικό πλοίο. Αυτή η ερευνητική μέθοδος θυμίζει ορισμένες έρευνες που διεξήγαγαν δημοσιογράφοι της Le Monde, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την εφαρμογή γυμναστικής Strava για να εντοπίσουν χιλιάδες Γάλλους στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί σε μυστικές αποστολές.

Η Evertsen είναι μια φρεγάτα αφιερωμένη κυρίως στην αεράμυνα. Έχει μήκος 144 μέτρα και πλάτος σχεδόν 20 μέτρα και μπορεί να μεταφέρει ένα ελικόπτερο NH90 και πλήρωμα 200 ναυτών - το εκτόπισμά της σε πλήρες φορτίο υπερβαίνει τους 6.000 τόνους.

Πηγή: cnn.gr