Έτοιμα τα εκλογικά βιβλιάρια: Πώς να τα παραλάβετε και που να απευθυνθείτε

Θα παραλαμβάνονται από τους κοινοτάρχες μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης 21 Μαΐου 2026, και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα Γραφεία των οικείων Επάρχων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι τα εκλογικά βιβλιάρια των νέων εκλογέων, που έχουν εγγραφεί στον συμπληρωματικό εκλογικό κατάλογο της 2ας Απριλίου 2026, έχουν ετοιμαστεί και διαβιβαστεί στους Κοινοτάρχες των Ενοριών και Κοινοτήτων, για παραλαβή από τους εκλογείς ή τους οικείους τους.

Τα εκλογικά βιβλιάρια θα παραλαμβάνονται από τους Κοινοτάρχες μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης, 21 Μαΐου 2026, και στη συνέχεια θα επιστραφούν στα Γραφεία των οικείων Επάρχων, από όπου θα μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς ακόμα και την ημέρα των Εκλογών.

Πρόσθετα, διευκρινίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα αντικατάστασης εκλογικών βιβλιαρίων λόγω φθοράς ή απώλειας από τα γραφεία των Επάρχων μέχρι και το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, ώρα 2 μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν παρουσιάζοντας είτε το εκλογικό τους βιβλιάριο, είτε το δελτίο πολιτικής ταυτότητάς τους.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

