Χριστοδουλίδης για υπόθεση «Σάντη»: Στην Κύπρο τις επόμενες μέρες ομάδα του FBI - Σε προχωρημένο στάδιο οι έρευνες

Στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες αναμένεται ομάδα του FBI για να συνδράμει στις έρευνες για την υπόθεση «Σάντη», σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δήλωσε ότι αυτές βρίσκονται «σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο».



Σε δήλωσή του κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί «για την πρόοδο των ερευνών», σημειώνοντας ότι αυτές βρίσκονται «σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο», με «συστηματική εργασία» και «συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων».

Όπως πρόσθεσε, η Αστυνομία βρίσκεται σε «συνεχή επαφή και συνεργασία» με την Europol, ειδικότερα σε ό,τι αφορά «τους εξειδικευμένους δικανικούς ελέγχους», στη βάση σύγχρονων ευρωπαϊκών προτύπων και μεθόδων «που δεν δύναται να αμφισβητηθούν από κανένα».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα επικοινώνησε με την αμερικανική κυβέρνηση και ζήτησε τη συνδρομή του FBI στις έρευνες, ιδίως «στην ανάλυση των καταθέσεων και των μαρτυριών», σημειώνοντας ότι «η ανταπόκριση ήταν αμέσως θετική».

«Τις επόμενες μέρες η ομάδα του FBI θα έρθει στην Κύπρο για να συνδράμει στις έρευνες που γίνονται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για υπηρεσία της οποίας «η εμπειρία θα βοηθήσει στο να προχωρήσει η ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης».

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «από την πρώτη στιγμή ως κυβέρνηση αποδείξαμε στην πράξη ότι είναι μηδενική η ανοχή μας σε ζητήματα που πλήττουν το κράτος δικαίου».

Τόνισε, επίσης, ότι υπάρχει ευθύνη τόσο του ίδιου όσο και του Υπουργικού Συμβουλίου «ως θεματοφύλακες του Συντάγματος», να προχωρούν «με θεσμική σοβαρότητα και υπευθυνότητα», αξιοποιώντας και διεθνείς συνεργασίες, όπως με το FBI, με «έναν και μοναδικό στόχο: την πλήρη διερεύνηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «στην χώρα μας, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει Σύνταγμα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει κράτος», υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε όλοι ευθύνη και υποχρέωση να σεβόμαστε το Σύνταγμα, το κράτος και τους θεσμούς».