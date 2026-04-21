«Δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ»: Πρώτη αντίδραση Δρουσιώτη μετά την ανακοίνωση Χριστοδουλίδη για την υπόθεση «Σάντη»

Κριτική προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ασκεί, μέσω ανάρτησής του στο Χ, ο Μακάριος Δρουσιώτης, με αφορμή την εμπλοκή του FBI σε υποθέσεις που αφορούν την Κύπρο. Όπως αναφέρει, «το να καταφεύγει ο Πρόεδρος στο FBI κάθε φορά που δεν τολμά να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει… εξευτελίζει το ίδιο το κράτος και τους θεσμούς του», θέτοντας ζήτημα αξιοπιστίας και θεσμικής επάρκειας.

Στην ανάρτησή του, διερωτάται κατά πόσο «δεν έχουμε στην Κύπρο 2-3 ανθρώπους υπεράνω υποψίας» για να αναλάβουν σχετικές ευθύνες, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είμαστε αποικία των ΗΠΑ» και ότι «είναι δική μας η ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα Κράτος Δικαίου». Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τη λειτουργία και τον ρόλο του κλιμακίου που αναμένεται να έρθει, σημειώνοντας ότι «το FBI δεν θα έχει καμιά ανακριτική εξουσία» και ότι «θα εξαρτάται» από κυπριακές αρχές.

Επιπλέον, αναφέρεται σε προηγούμενες περιπτώσεις εμπλοκής του FBI, σημειώνοντας ότι «έφυγαν και δεν ακούσαμε τίποτα», ενώ διερωτάται «τι μας είπε και τι μάθαμε που δεν γνωρίζαμε». Καταληκτικά, υποστηρίζει ότι «μόνο μια διέξοδος υπάρχει: ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές από την Κύπρο υπεράνω υποψίας», προσθέτοντας ότι «οτιδήποτε άλλο είναι προσπάθεια συγκάλυψης».

