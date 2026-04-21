Καλοκαιρινό «διάλειμμα» με ψηλές θερμοκρασίες - Πότε επιστρέφουν σκόνη και βροχές

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο ο καιρός διατηρείται κυρίως αίθριος με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς στο εσωτερικό.

Το σκηνικό παραμένει γενικά ήπιο τις επόμενες ημέρες, με τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα μεμονωμένων βροχών στα ορεινά, ενώ από την Παρασκευή αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα.

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα από την Παρασκευή θα αιωρείται αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τόπους θα παρατηρούνται παροοδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε περιοχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά και ενδεχομένως στα ανατολικά, είναι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τόπους θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε περιοχές στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπική παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές και αργότερα και μέσες νεφώσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Το Σάββατο, αρχικά θα παρατηρούνται μέσες και ψηλές νεφώσεις, ωστόσο σταδιακά ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με τοπική συννεφιά και ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.