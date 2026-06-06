Ιράν: Η Τεχεράνη κατηγορεί τη ΔΟΑΕ για πολιτικοποίηση της εποπτείας του πυρηνικού της προγράμματος

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) πολιτικοποιεί την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, κατηγορώντας τον γενικό διευθυντή της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, ότι αγνόησε τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ο κ. Γκρόσι μιλά για ''ασάφεια'', ''έλλειψη πρόσβασης'' και ''απώλεια της συνέχειας της γνώσης'', όμως αυτή η κατάσταση δεν προέκυψε χωρίς αιτία», έγραψε ο Γκαριμπαμπαντί. «Πυρηνικές εγκαταστάσεις που τελούσαν υπό καθεστώς διασφαλίσεων έγιναν στόχος στρατιωτικών επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς. Ο γενικός διευθυντής δεν καταδίκασε ποτέ αυτές τις επιθέσεις».

Ο Γκαριμπαμπαντί πρόσθεσε ότι ο Γκρόσι βρίσκεται «πλήρως στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης» και διερωτήθηκε πώς ένα άτομο με «αυτή την πολιτική προσέγγιση και εξάρτηση» μπορεί να διοικεί ανεξάρτητα τη ΔΟΑΕ. Παράλληλα σημείωσε ότι ο Γκρόσι είναι επίσης υποψήφιος για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Απέρριψε τις επανειλημμένες αναφορές στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν σε ποσοστό 60%, υποστηρίζοντας ότι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων δεν προβλέπει συγκεκριμένο ανώτατο όριο εμπλουτισμού.

«Το νομικό κριτήριο είναι η απουσία εκτροπής πυρηνικών υλικών προς στρατιωτικούς σκοπούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η υπηρεσία επιθυμεί μια διπλωματική λύση, πρέπει να σταματήσει να μετατρέπει τις τεχνικές εκθέσεις σε εργαλεία πολιτικής πίεσης.

«Δεν μπορεί κανείς να βομβαρδίζει εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς διασφαλίσεων, να εξαλείφει την αναγκαία πρόσβαση για επιθεωρήσεις και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τις συνέπειες αυτών των επιθέσεων ως στοιχείο “ασάφειας” εναντίον του Ιράν», πρόσθεσε.

cnn.gr