Αφθώδης πυρετός: Θανατώθηκαν 6,5 χιλιάδες ζώα, ενώ την Κυριακή παραλαμβάνονται εμβόλια κατά αφθώδους για μηρυκαστικά

Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου όλες οι θανατώσεις ζώων που εκκρεμούσαν παγκύπρια, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, ενώ το μέλος της Επιδημιολογικής Ομάδας Δημήτρης Τσάλτας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι θανατώσεις στην Πάχνα ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, εξαιρουμένων των παχύουρων προβάτων.

Στο μεταξύ, την Κυριακή θα παραληφθούν οι 500.000 δόσεις εμβολίων για τα μηρυκαστικά ζώα, όπως ανέφερε ερωτηθείς σχετικά ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, συνολικά θανατώθηκαν περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, με τον στόχο να επιτυγχάνεται εντός δύο ημερών.

«Για την επίτευξη του στόχου αυτού, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εργάστηκαν αδιάκοπα, ημέρα και νύχτα, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Χαρακτηριστικά, στην επαρχία Λάρνακας οι εργασίες σε κάποιες μονάδες συνεχίζονταν μέχρι σήμερα τις 4 τα ξημερώματα», επισημαίνεται.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι η συνδρομή της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς ήταν καθοριστική και ότι επέτρεψε την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

«Η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο για την εκρίζωση της νόσου, την προστασία του κτηνοτροφικού τομέα και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της χώρας», τονίζει το Υπουργείο Γεωργίας.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τσάλτας, μέλος της Επιδημιολογικής Ομάδας, δήλωσε ότι οι θανατώσεις στην Πάχνα ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι εξαιρέθηκαν τα παχύουρα πρόβατα.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι θανατώσεις ζώων που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αφορούσαν μία μονάδα στην Αθηένου, εξηγώντας ότι η χρονική καθυστέρηση οφειλόταν στην προσφυγή του επηρεαζόμενου κτηνοτρόφου στο Διοικητικό Δικαστήριο με αίτημα την εξαίρεση της μονάδας του από τις θανατώσεις. Ο κ. Τσάλτας πρόσθεσε ότι το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την Παρασκευή την προσφυγή του κτηνοτρόφου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη θανάτωση των ζώων στην εν λόγω μονάδα.

Αύριο παραλαβή εμβολίων, μεθεπόμενη εβδομάδα οι εμβολιασμοί

Εξάλλου, ερωτηθείς, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δρ Δημήτρης Επαμεινώνδας, ανέφερε ότι την Κυριακή θα γίνει η παραλαβή των 500.000 δόσεων εμβολίων για τα μηρυκαστικά ζώα, προσθέτοντας ότι ο εκτελωνισμός τους θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη.

Ο κ. Επαμεινώνδας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διανομή των εμβολίων στις επαρχίες και ο εμβολιασμός των μηρυκαστικών ζώων θα αρχίσουν εντός της μεθεπόμενης εβδομάδας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ