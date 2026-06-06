Τι καλοκαίρι μας περιμένει; Από τους 36 βαθμούς στο Ελ Νίνιο -Τι δείχνουν οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις και τι ανησυχεί τους ειδικούς

Άνοδο της θερμοκρασίας κατά δύο έως τρεις βαθμούς σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, αναμένει η Μετεωρολογική Υπηρεσία για το Σαββατοκύριακο και τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας, ενώ σε ό,τι αφορά το φαινόμενο «Ελ Νίνιο», οι ενδείξεις συγκλίνουν προς πιθανή εμφάνισή του από το φθινόπωρο και μετά, όπως δήλωσε σήμερα στο ΚΥΠΕ εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα για σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, παρόλο που στα παράλια θα παρατηρείται τοπικά χαμηλή νέφωση. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού, ενώ σε περίπτωση καταιγίδας δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας, η θερμοκρασία σήμερα θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 βαθμούς στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 29 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, αρχικά 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μέχρι 5 μποφόρ στα παράλια, ιδιαίτερα στα νότια και δυτικά παράλια. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη.

Για αύριο Κυριακή, όπως ανέφερε, αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. «Οι θερμοκρασίες φαίνεται ότι ανεβαίνουν σε σχέση με τις θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, δύο, μπορεί και τρεις βαθμούς», εξήγησε, προσθέτοντας ότι αναμένονται γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 με 30 βαθμοί στα παράλια και 26 βαθμοί στα ψηλότερα ορεινά.

Όπως σημείωσε, οι θερμοκρασίες αυτές είναι ψηλότερες από τις μέσες για την εποχή και «παραμένουν, από ό,τι φαίνεται, σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και την Τετάρτη».

Σε ανοδική πορεία η θερμοκρασία μέχρι τα μέσα της εβδομάδας

Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες, ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είπε ότι από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη αναμένονται παρόμοιες συνθήκες, με κυρίως αίθριο καιρό στις παράλιες περιοχές και πιθανότητα μεμονωμένων βροχών ή καταιγίδων μετά το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Σε ερώτηση κατά πόσο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, απάντησε ότι «δεν φαίνεται ότι θα πέσει η θερμοκρασία». Όπως εξήγησε, «την εβδομάδα που μπαίνει φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν στα αυριανά επίπεδα», δηλαδή περίπου δύο βαθμούς ψηλότερα από εκείνα των τελευταίων ημερών.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραία θερμά επεισόδια. «Δεν φαίνεται να υπάρχουν ακραίες θερμοκρασίες, δηλαδή σαραντάρια ή κοντά στους 40. Φαίνεται να είναι 35-36 βαθμοί για το εσωτερικό και κοντά στους 30 για τα παράλια», ανέφερε.

«Ελ Νίνιο»: Πιθανότερη η εμφάνισή του από το φθινόπωρο

Κληθείς να σχολιάσει το φαινόμενο «Ελ Νίνιο», ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να προβλεφθεί η εκδήλωσή του.

«Δεν υπάρχει κάποια καθορισμένη ημερομηνία που μπορεί να πει κανείς ότι από εδώ και πέρα θα εμφανιστεί», είπε, προσθέτοντας ότι οι ενδείξεις τοποθετούν την πιθανή εμφάνισή του από το φθινόπωρο και μετά.

Όπως εξήγησε, το φαινόμενο δημιουργείται στον Ειρηνικό Ωκεανό και μπορεί να προκαλέσει ξηρασίες, καύσωνες, ακόμα και έντονες βροχοπτώσεις, σχεδόν παγκόσμια.

Ερωτηθείς κατά πόσο το «Ελ Νίνιο» ενδέχεται να επηρεάσει και την Κύπρο, απάντησε ότι «δεν αποκλείεται», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ενδεχομένως η επίδρασή του να μην είναι στον ίδιο βαθμό με άλλες χώρες.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ