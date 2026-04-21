«Μονόδρομος η απεργία»: Πλήρως απογοητευμένες οι συντεχνίες της ΑΗΚ από τη συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας

Η συνάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, με τις συντεχνίες της ΑΗΚ το απόγευμα της Τρίτης, ήταν «πέραν των προσδοκιών μας απογοητευτική», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, Δημήτρης Κωνσταντίνου, ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός είπε στο ΚΥΠΕ ότι πρόκειται για διαχρονικές στρεβλώσεις στον τομέα της ενέργειας που θέλουν χρόνο για να λυθούν.

Νωρίτερα, ο Υπουργός είχε συναντηθεί για πρώτη φορά με το ΔΣ της ΑΗΚ, με τον Πρόεδρο του ΔΣ, Γιώργο Πέτρου, να αναφέρει στο ΚΥΠΕ ότι η συνάντηση ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα. Ο Υπουργός είπε στο ΚΥΠΕ ότι η συζήτηση ήταν «καλή» και μίλησε για κοινούς στόχους.

«Ανταλλάχθηκαν απόψεις. Συζητήσαμε για τα φωτοβολταϊκά, την αποθήκευση, τα δίκτυα, τη Δεκέλεια, το Βασιλικό. Ήταν καλή η συζήτηση, προχωρούμε. Οι στόχοι είναι κοινοί», είπε ο Μιχάλης Δαμιανός.

Όσον αφορά τη συνάντησή του με τις συντεχνίες, η οποία ακολούθησε, ο Υπουργός είπε ότι του είπαν τις απόψεις τους, σημειώνοντας ότι τα ζητήματα που θέτουν «δεν είναι παράλογα, είναι τα ίδια που συζητούμε με το ΔΣ». Πρόκειται, είπε, για διαχρονικές στρεβλώσεις στον τομέα της ενέργειας που χρειάζονται χρόνο για να λυθούν. «Προχωρούμε με βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται, υπογραμμίζοντας ζητήματα προστασίας του ανταγωνισμού και κρατικού ελέγχου. «Ήθελαν να τους πω ότι θα παρανομήσουμε και δεν θα πάρουμε τις απόψεις της Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων και θα πάρουν λεφτά για τη Δεκέλεια. Δεν γίνεται, είναι κρατική ενίσχυση», είπε, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο αναμένει στοιχεία από την ΑΗΚ για να μπορεί να τεκμηριωθεί το αίτημα.

Όσον αφορά τυχόν αποφάσεις της ΡΑΕΚ, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι είναι ανεξάρτητη αρχή, που υπάγεται σε αντίστοιχο ευρωπαϊκό θεσμό και οι αποφάσεις της δεν ελέγχονται.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι οι συντεχνίες αναμένουν απαντήσεις από την πολιτεία, ενόψει και της προαναγγελθείσας 24ωρης στάσης εργασίας του προσωπικού της ΑΗΚ για την Πέμπτη, ο Υπουργός είπε ότι δεν αναμένεται ότι θα ληφθεί κάποια απόφαση που να αφορά τον οργανισμό στο Υπουργικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ, είπε στο ΚΥΠΕ ότι «αναμέναμε ότι ο αρμόδιος Υπουργός θα εγκύψει πραγματικά στα θέματα που τέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι οι συντεχνίες έχουν πλήρη ταύτιση θέσεων και απόψεων με το ΔΣ της ΑΗΚ στα θέματα που απασχολούν τον Οργανισμό, κάτι που επιβεβαιώθηκε ξανά και σε συνάντηση που πραγματοποίησαν τα δύο μέρη τη Δευτέρα.

Ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι οι συντεχνίες ανέμεναν ότι στην πρώτη του επίσκεψη «σε έναν από τους μεγαλύτερους τεχνικούς οργανισμούς», ο Υπουργός θα έδινε πιο «πειστικές απαντήσεις» για θέματα που αφορούν και τον τομέα της ενέργειας και τους καταναλωτές.

«Δεν πήραμε καμία υπόσχεση ότι αυτά θα μπουν ως προτεραιότητα στο Υπουργείο για να επιλυθούν», είπε, σημειώνοντας ότι ο Υπουργός ανέφερε ότι προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η έλευση του φυσικού αερίου στο Βασιλικό και η τιμή του ρεύματος. «Στη σωρεία θεμάτων και ερωτημάτων που του θέσαμε για τα προσκόμματα που μπαίνουν συνεχώς ενώπιον του οργανισμού, που δεν τον αφήνουν να προσφέρει στον καταναλωτή, δεν έδωσε καμία απάντηση», είπε.

Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι «είμαστε πλήρως απογοητευμένοι, η απεργία είναι μονόδρομος», σημειώνοντας ότι γίνονται σκέψεις και για άμεση κλιμάκωση, κάτι που θα τα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες.

Εξάλλου, είπε, η 24ωρη στάση εργασίας, που προκήρυξαν για την Πέμπτη οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ και Ελεύθερη Παγκύπρια Οργάνωση Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού, είναι η τρίτη κατά σειρά προειδοποιητική στάση εργασίας, μετά από μία δίωρη και μία τρίωρη στάση.

Ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι τα ζητήματα που θέτουν οι συντεχνίες δεν είναι εργασιακά ή συνδικαλιστικές απαιτήσεις και δεν απευθύνονται προς το Συμβούλιο της ΑΗΚ. Οι συντεχνίες, είπε, αναμένουν λύσεις από την πολιτεία.

Ερωτηθείς αν αναμένονται περικοπές στο ρεύμα, εξαιτίας της 24ωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη, είπε ότι για πρώτη φορά θα συμμετέχει στην απεργία και το 50% των υπαλλήλων βάρδιας του Σταθμού της Δεκέλειας. «Δεν γνωρίζουμε πόσες και ποιες μονάδες θα έχει στη διάθεση του ο οργανισμός με το 50% του προσωπικού», είπε, σημειώνοντας ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) θα πάρει τις αποφάσεις του.

Νωρίτερα ο Υπουργός είχε συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Γιώργος Πέτρου, είπε στο ΚΥΠΕ ότι το ΔΣ ενημέρωσε τον Υπουργό για διάφορα θέματα, όπως για τις γεννήτριες της Δεκέλειας, την αποθήκευση, τα δίκτυα.

Σημείωσε ότι ήταν η πρώτη συνάντηση του ΔΣ με τον Υπουργό και ήταν «ενημερωτική», καθώς ο Υπουργός ήρθε με ερωτήσεις. «Με την ευκαιρία, του θέσαμε τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε: ανάκτηση επενδύσεων, άδειες για εγκατάσταση αποθήκευσης», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αυτές είναι αποφάσεις της ΡΑΕΚ και του Διαχειριστή.

Ο κ. Πέτρου σημείωσε ότι τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι συντεχνίες αναμένουν απαντήσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο και όχι κατ’ ανάγκη από το Υπουργείο Ενέργειας. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στο ζήτημα της παροχής χαλίτικης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, που εμπίπτει στο Υπουργείο Εσωτερικών, και στο θέμα των αφαλατώσεων που εμπίπτει στο Υπουργείο Γεωργίας. Για το ζήτημα της ανάκτησης της επένδυσης της Δεκέλειας, είπε ότι ο Υπουργός είπε ότι το Υπουργείο κάνει μελέτες και ζήτησε κάποια στοιχεία από την ΑΗΚ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θέτουν οι συντεχνίες, ανέφερε, είναι η είσοδος της Cyta στην αγορά ενέργειας, για το οποίο σημείωσε ότι ο Υπουργός δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αφού το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών πέρασε από τη Βουλή.

Όσον αφορά την επικείμενη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΑΗΚ, ο κ. Πέτρου επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά με το ΔΣ, αναφέροντας ότι οι συντεχνίες αναμένουν απαντήσεις από την Πολιτεία. Κατά τη χθεσινή συνάντηση που είχε το ΔΣ με τις συντεχνίες «μας παρουσίασαν τη στάση του κόσμου της Αρχής, τις ανησυχίες τους», σημειώνοντας ότι «δεν μπορούσαμε να τους πούμε να την αποσύρουν», από τη στιγμή που είχαν προηγηθεί συνελεύσεις σε όλες τις πόλεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ