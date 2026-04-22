Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Γιατί δεν ζητήθηκε η βοήθεια του FBI στο videogate - Έτσι θα συνδράμει στην υπόθεση «Σάντη» (ηχητικό)

«Είναι, εκτός από αρωγή και μια ανεξάρτητη ματιά με την εμπειρία και τη φήμη που όλοι ξέρουμε ότι διέπει το FBI»

Επικουρική βοήθεια προς την Αστυνομία θα προσφέρει το FBI με την κάθοδό του στην Κύπρο σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη», σύμφωνα με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προεδρικού, Βίκτωρα Παπαδόπουλο.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι τα εξιδεικευμένα στελέχη του FBI θα συνδράμουν στην αξιολόγηση / ανάλυση καταθέσεων και των μαρτυριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο των ανακριτικών ερευνών της Αστυνομίας. «Αν θέλετε είναι, εκτός από αρωγή και μια ανεξάρτητη ματιά με την εμπειρία και τη φήμη που όλοι ξέρουμε ότι διέπει το FBI. Ασφαλώς είναι η Αστυνομία που βάσει του συντάγματος διεξάγει το ανακριτικό έργο και τις έρευνες, κάνει δηλαδή τη δουλειά και θα την ολοκληρώσει, παρουσία του κλιμακίου του FBI», είπε ο κ. Παπαδόπουλος.  

Αναφορικά με το γεγονός πως το FBI κλήθηκε να έρθει στην Κύπρο από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αν αυτό έγινε σε συνεννόηση με την Αστυνομία, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προεδρικού διευκρίνισε ότι «ο υπουργός δικαιοσύνης σε συνεργασία με τον Αρχηγό της Αστυνομίας ανασκόπησαν την πορεία των ερευνών και στη βάση αυτών που συζήτησαν, ενημερώθηκε το Υπουργικό και ο Πρόεδρος και κατέληξαν. Προφανώς για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση η Αστυνομία ήταν ενήμερη». Η παρουσία του FBI δεν θα καθυστέρηση τη διαδικασία πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμα ότι «το τελευταίο διάστημα και με τον τοξικό τρόπο που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος, νομίζω ότι αυτή η βοήθεια μόνο καλό κάνει και διαλύει και τις όποιες καχυποψίες κάποιοι συνεχώς και εντέχνως προσπαθούν να δημιουργήσουν στον κόσμο. Εμείς εμπιστευόμαστε την αστυνομία».

Σε ερώτηση για τον λόγο που στην περίπτωση του videogate δεν ζητήθηκε βοήθεια από το εξωτερικό, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε ότι «υπάρχει ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής που μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει», ενώ ερωτηθείς για τον λόγο που δεν ζητήθηκε βοήθεια από άλλη χώρα, όπως της Ελλάδας, σημείωσε ότι «ανοίξαμε μια συνεργασία με το FBI στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και το εκμεταλλευόμαστε».

Ακούστε την παρέμβαση του Βίκτωρα Παπαδόπουλου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

 

