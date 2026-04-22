Apple: Αποχωρεί ο Tim Cook από CEO - Ανησυχία για iPhone scam μέσω Apple Pay

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει το νέο επεισόδιο του Prime Time Tech, με τον Dimitri G και τον Μάριο (Techaholic), καλύπτοντας μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα τεχνολογικά θέματα των τελευταίων ημερών.

Αποχωρεί ο Tim Cook από CEO της Apple

Όπως αποκαλύφθηκε, ο Tim Cook αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του CEO της Apple τον Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς όμως να αποχωρεί πλήρως από την εταιρεία. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Apple, με νέο CEO να αναλαμβάνει τα ηνία και ερωτήματα να προκύπτουν για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία τα επόμενα χρόνια. Παρόλο που αναμένεται συνέχεια στην υπάρχουσα στρατηγική, δεν αποκλείονται διαφοροποιήσεις, ειδικά σε τομείς όπως τα foldable devices και τα νέα προϊόντα.

iPhone Scam μέσω Apple Pay: Τι πρέπει να προσέξεις

Ένα από τα πιο ανησυχητικά θέματα που συζητήθηκαν αφορά πιθανή ευπάθεια στο Apple Pay. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε πως σε περιπτώσεις όπου είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Express Transit με Visa κάρτα, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ανέπαφες χρεώσεις χωρίς ξεκλείδωμα της συσκευής. Αν και το πρόβλημα δεν είναι νέο (έχει εντοπιστεί από το 2021), φαίνεται να παραμένει ενεργό. Συμβουλή: Αν δεν χρησιμοποιείτε Express Transit, καλό είναι να το απενεργοποιήσετε.





Find My & AirTag: Σύλληψη στην Κύπρο

Σε τοπικό επίπεδο, καταγράφηκε περιστατικό όπου κλεμμένα AirPods εντοπίστηκαν μέσω της εφαρμογής Find My της Apple, οδηγώντας στη σύλληψη δύο υπόπτων στο αεροδρόμιο Πάφου. Το περιστατικό αναδεικνύει τη χρησιμότητα των εργαλείων tracking, αλλά και τους κινδύνους κατάχρησης.

Privacy vs Tracking: Η άλλη πλευρά των AirTags

Παρά τα πλεονεκτήματα, έγινε αναφορά και σε περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης AirTags για παρακολούθηση ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι σύγχρονες συσκευές πλέον ειδοποιούν τους χρήστες όταν εντοπιστεί άγνωστο AirTag που κινείται μαζί τους, ωστόσο το ζήτημα της ιδιωτικότητας παραμένει ανοιχτό.

Νέα μέτρα ΕΕ για επαλήθευση ηλικίας

Τέλος, συζητήθηκαν τα επερχόμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επαλήθευση ηλικίας στα social media, με Κύπρο και Ελλάδα να βρίσκονται μεταξύ των πρώτων χωρών εφαρμογής. Παρότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην προστασία ανηλίκων, υπάρχουν ανησυχίες για τεχνικά προβλήματα και θέματα ιδιωτικότητας.