Σημαντική μείωση 47% καταχωρίσεων στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών

Το 2025, καταγράφηκε σημαντική μείωση στον μέσο μηνιαίο αριθμό καταχωρίσεων φυσικών και νομικών προσώπων για έκδοση ακάλυπτων επιταγών τόσο στο κυρίως αρχείο (-47%), όσο και στον προκαταρκτικό κατάλογο (-23%), σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με την έκθεση για το 2025 της Διαχειριστικής Επιτροπής Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών (ΔΕ ΚΑΠ).

Τα στατιστικά του ΚΑΠ αντανακλούν τη συνεχιζόμενη μείωση της χρήσης των επιταγών ως μέσο πληρωμής και την αυξανόμενη προτίμηση της αγοράς για διεξαγωγή των πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα, αναφέρεται.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου την Τετάρτη, το 2025, καταγράφηκε σημαντική μείωση στον μέσο μηνιαίο αριθμό καταχωρίσεων φυσικών και νομικών προσώπων, τόσο στο κυρίως αρχείο (-47%), όσο και στον προκαταρκτικό κατάλογο (-23%), σε σύγκριση με το 2024. Συγκεκριμένα, το 2025, ο μέσος όρος μηνιαίων καταχωρίσεων φυσικών ή νομικών προσώπων, ήταν 9 στο κυρίως αρχείο και 10 στον προκαταρκτικό κατάλογο, έναντι 17 και 13, αντίστοιχα το 2024, προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμη ότι, κατά το 2025, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19 συνεδρίες της ΔΕ ΚΑΠ, κατά τις οποίες εξετάστηκαν 202 αιτήματα διαγραφής φυσικών και νομικών προσώπων, υποβληθέντα από τα ίδια τα καταχωρισμένα πρόσωπα ή τους διορισμένους εκπροσώπους τους. Στις ίδιες συνεδρίες εξετάστηκαν, επίσης, 15 αιτήματα αποδέσμευσης ποσών από παγοποιημένους λόγω ΚΑΠ λογαριασμούς, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των ΑΠΙ στα οποία τηρείται ο εκάστοτε λογαριασμός και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σημειώνεται.

Κυριότερο στόχο για το έτος 2026, αναφέρεται, αποτελεί η εκκίνηση του έργου για αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρονικού συστήματος του ΚΑΠ με νέο σύστημα, το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες τεχνολογικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ