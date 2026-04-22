«Κατεβάζουν διακόπτες» στην ΑΗΚ: Προχωρούν σε απεργία οι συνδικαλιστές - Έκκληση στους καταναλωτές να επιδείξουν υπομονή και κατανόηση

Δεν κάνουν πίσω και προχωρούν σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΣΕΠΑΗΚ, Μάριος Παπουτής, στο ραδιόφωνο του «ΠΟΛΙΤΗ» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», στη συνάντηση της Δευτέρας με το Διοικητικό Συμβούλιο, τη γενική διεύθυνση και τεχνοκράτες της ΑΗΚ «διαφάνηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι για όλα τα θέματα που προβάλλουμε δημόσια υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων».

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον υπουργό ενέργειας, σημείωσε ότι παρουσιάστηκαν τα προβλήματα του τομέα ηλεκτρισμού, ωστόσο, όπως είπε, «δεν κατέστη δυνατό να παρατεθεί το όραμα του κράτους και του υπουργείου για τον τομέα, ούτε να εξηγηθεί ποια στρατηγική θα ακολουθηθεί για τη διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρισμού, της ασφάλειας εφοδιασμού και της μείωσης του κόστους για τους καταναλωτές».

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού, η ευθύνη για μη λήψη αποφάσεων αποδίδεται στα Διοικητικά Συμβούλια της ΑΗΚ, τα οποία, όπως υπέδειξε, διορίζονται από το ίδιο το κράτος.

Σε ό,τι αφορά τα απεργιακά μέτρα, ο κ. Παπουτής ανέφερε ότι δεν έγινε σχετική αναφορά κατά τις συναντήσεις, προσθέτοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων. Κάλεσε παράλληλα τους καταναλωτές να επιδείξουν υπομονή και κατανόηση το επόμενο διάστημα.

Για το ενδεχόμενο διακοπών στην ηλεκτροδότηση, σημείωσε ότι πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και της ΡΑΕΚ, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πώς θα επηρεαστεί το καταναλωτικό κοινό. Ανέφερε πάντως ότι θα απεργήσει περίπου το 50% της βάρδιας στους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της Δεκέλειας.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των μέτρων, είπε ότι αυτά είχαν αποφασιστεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, περίοδο κατά την οποία δεν ήταν γνωστό ότι αύριο θα φτάσουν στην Κύπρο οι ευρωπαίοι.

Σε σχέση με τα αιτήματα που τίθενται, ο πρόεδρος του ΣΕΠΑΗΚ επανέλαβε ότι αφορούν τον συνολικό σχεδιασμό του τομέα ηλεκτρισμού. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη δίκαιη κατανομή του κόστους για την επένδυση στη Δεκέλεια, στην άμεση καταβολή κρατικής στήριξης για εγκατάσταση φίλτρων στις μονάδες στο Βασιλικό, στην υλοποίηση κεντρικών αποθηκεύσεων ενέργειας, καθώς και στην παραχώρηση κρατικής γης για ανάπτυξη μεγάλων φωτοβολταϊκών έργων από την ΑΗΚ.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να ληφθούν αποφάσεις το επόμενο διάστημα, ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου, ώστε να διασφαλιστούν η επάρκεια ηλεκτρισμού, η ασφάλεια εφοδιασμού και η μείωση του κόστους για τους καταναλωτές.

Ανακοίνωση ΑΗΚ

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου μέσω της οποίας πληροφορεί το κοινό ότι την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Γραφεία της ΑΗΚ θα παραμείνουν κλειστά λόγω της 24ωρης Παγκύπριας στάσης εργασίας που έχουν εξαγγείλει οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Όπως σημειώνεται, από την Παγκύπρια στάση εργασίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί η λειτουργία κρίσιμων υποδομών που επηρεάζουν τους καταναλωτές. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τα μέτρα αυτά εξαιρείται το προσωπικό ασφαλείας, προστίθεται.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εξόφλησης λογαριασμών με τους ακόλουθους τρόπους:

· Μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ www.eac.com.cy

· Μέσω της δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα EAC Mobile App

· Μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων

· Σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία Παγκύπρια

Επίσης, αιτήσεις για νέους πελάτες, συνδέσεις, αποσυνδέσεις και μεταβιβάσεις, μπορούν να γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ, για παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής καθώς και για τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα.

Καταληκτικά αναφέρει ότι η ΑΗΚ απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει πως καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρισμού στους καταναλωτές.

