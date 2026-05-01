Αποβιβάστηκαν στην Κρήτη: Μεταφέρονται στο Ηράκλειο οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα (βίντεο, φώτος)

Στο λιμάνι του Αθερινόλακκου στο Λασίθι αποβιβάστηκαν οι 175 ακτιβιστές του στόλου Global Sumud Flotilla και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, έπειτα από την παρέμβαση ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, οι επιβαίνοντες – άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό προς τα νότια παράλια της Κρήτης και συγκεκριμένα στον Αθερινόλακκο, όπου τους περίμεναν λεωφορεία για τη συνέχιση της μετακίνησής τους.

Ο τελικός προορισμός τους ήταν το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών, υπό τον συνεχή συντονισμό των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε προηγηθεί το βράδυ της Πέμπτης (30/4) τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

Έλληνας ΥΠΕΞ: Με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους η υποδοχή του στολίσκου στην Ελλάδα

Στο σημείο άφιξης του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla» μετέβη κλιμάκιο του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Πέμπτης (30/4) αναφέρει πως η ελληνική κυβέρνηση «ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή», «με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους».

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, λίγες ώρες μετά το ρεσάλτο ισραηλινών στρατιωτών σε πάνω από 20 σκάφη που ξεκίνησαν να πλέουν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου».

«Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους» σημειώνει μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, δηλώνουν πως «οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα».

«Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες» καταλήγει.

ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Θα αποβιβαστούν στην Ελλάδα - Την ευχαριστούμε»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, σχολίασε πως «μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας» και ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση.

So far, Israel - through the IDF - has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

«Σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση, οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες σε ελληνική ακτή.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο» σχολίασε.

Διεμήνυσε, δε, πως «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει να σπάσει ο νόμιμος ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας».

Υπενθυμίζεται ότι, η εισβολή του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού στα 22 πλοία του Στολίσκου έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4) ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ισραηλινά χωρικά ύδατα.

Με ρεσάλτο Ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν περίπου 175 ακτιβιστές και ακτιβίστριες, εμποδίζοντάς τους να πλησιάσουν τον πολιορκημένο θύλακα.

Πηγή: cnn.gr