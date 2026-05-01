Ένα ατόπημα του... κυβερνητικού ΡΙΚ

Ηεκδήλωση παρουσίασης της μελέτης του δημοσιογράφου Γιώργου Φράγκου για την τουρκοκυπριακή λογοτεχνία ήταν ένα πολυσήμαντο γεγονός. Είναι η πρώτη φορά που Ελληνοκύπριος συγγραφέας εκπονεί μια μελέτη για την τουρκοκυπριακή λογοτεχνία κάτω από τον τίτλο «Η άγνωστη που μιας μοιάζει». Στην εκδήλωση βρέθηκαν κοντά συγγραφείς και ποιητές και απο τις δύο κοινότητες αλλά και δύο πολιτικοί: Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου και η Σιλά Ουσάρ Ιντζιρλί, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Για το ΡΙΚ ωστόσο η Τ/Κ πολιτικός ήταν αόρατη. Δεν υπήρξε. Η δεύτερη πιο σημαντική πολιτική προσωπικότητα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν εμφανίστηκε ποτέ στους δέκτες της τηλεόρασης. Όλα καλά στο ίδρυμα;

ΧΡγ

