Θα σύρουν την Πρώτη Κυρία στα δικαστήρια;

Η προαγωγή της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά, σε θέση πρέσβειρας συνεχίζει να προκαλεί ψιθύρους στους διαδρόμους του ΥΠΕΞ. Υψηλόβαθμοι λειτουργοί, που διεκδικούσαν επίσης τις τρεις θέσεις πρέσβη, διαρρέουν πως στην επετηρίδα η κ. Καρσερά βρισκόταν στην 24η θέση, αλλά τελικά ήταν μεταξύ όσων προήχθησαν. Η απάντηση, βεβαίως, είναι πως το σύστημα αξιολόγησης έχει αλλάξει και πλέον δεν προάγεται απλώς ο αρχαιότερος, αλλά εκείνος που κρίνεται πιο προσοντούχος. Άλλωστε, πληροφορίες αναφέρουν ότι στις γραπτές εξετάσεις η Πρώτη Κυρία συγκαταλεγόταν στους τρεις πρώτους. Συνεπώς, όσοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν έχουν κάθε δικαίωμα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Στις δικαστικές αίθουσες θα δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα αν η κ. Καρσερά κέρδισε την προαγωγή με το σπαθί της.

ΜΧΣ