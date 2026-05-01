Λάρνακα: Υπό 7ήμερη κράτηση οι 3 μετά την έφοδο της ΥΚΑΝ - Πήδηξαν από το παράθυρο για να ξεφύγουν

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά περίπου 950 γρ. κάνναβης (μοιρασμένα σε 26 συσκευασίες), μεγάλος αριθμός χαπιών και 100 μπουκαλάκια με άγνωστη ουσία. Επιπλέον, ανευρέθηκαν 7κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των €815.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διέταξε την Παρασκευή την προσωποκράτηση τριών προσώπων που είχαν συλληφθεί στη Λάρνακα για υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών και άλλα αδικήματα, για περίοδο εφτά ημερών.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, μέλη της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ είχαν μεταβεί χθες στο διαμέρισμα 34χρονου στη Λάρνακα, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης και έρευνας δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Σημειώνεται πως «κατά την είσοδο των μελών της Αστυνομίας στο διαμέρισμα, εντοπίστηκαν σε αυτό τέσσερα πρόσωπα. Αφού τους ενημέρωσαν για την ιδιότητα τους, δύο από αυτούς πήδηξαν από το παράθυρο τους διαμερίσματος, το οποίο βρισκόταν στο δεύτερο όροφο και κατέληξαν στο έδαφος όπου και τραυματίστηκαν».

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 34 ετών και γυναίκα ηλικίας 29 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, για περίθαλψη αφού ο άντρας φέρει εξωτερικές κακώσεις ενώ η γυναίκα ανοικτό κάταγμα βραχίονα.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο 34χρονος συνελήφθη δυνάμει του δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του ενώ η γυναίκα συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Όσον αφορά τα άλλα δύο πρόσωπα εντός του διαμερίσματος, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο 34χρονους.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία «διενεργήθηκε έρευνα εντός του διαμερίσματος όπου εντοπίστηκαν συνολικά 25 σακουλάκια τα οποία περιείχαν ξηρή φυτική ύλη συνολικού μικτού βάρους 600 περίπου γραμμαρίων, ένα σακούλι το οποίο περιείχε ξηρή φυτική ύλη συνολικού μικτού βάρους 346 γραμμαρίων, μεγάλος αριθμός διαφόρων χαπιών, 100 μπουκαλάκια που περιείχαν άγνωστη ουσία, επτά κινητά τηλέφωνα καθώς και το χρηματικό ποσό των €815».

Αναφέρεται ότι τρία από τα πιο πάνω πρόσωπα επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων ενώ εναντίον του ενός 34χρονου δεν προέκυψε οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

